Получите статус в течение часа: как предприятию забронировать работника в "Дії"

Бронь будет действовать один год

В Украине критически важные предприятия могут забронировать своих работников дистанционно от мобилизации, воспользовавшись порталом государственных услуг "Дія".

После оформления заявки результат о статусе забронированного отправляется автоматически в течение 1 часа. Заместитель председателя Запорожской ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Чередниченко на сайте Запорожской ОГА объяснил, как это можно сделать.

По его словам, руководителю следует обратиться в "Дію" и предоставить соответствующие данные ответственного лица (например, руководителя кадровой службы). Он должен внести всю необходимую информацию.

Затем руководитель посредством своей электронной подписи подтверждает необходимость бронирования работника. Если заявление будет оформлено правильно, статус забронированного предоставляется в течение часа.

В случае если военнообязанный сотрудник не уточнил данные в ТЦК, находится в розыске или предприятие не платит необходимые налоги, поступает отказ в бронировании. Причина также будет указана. Информация о мужчине в "Оберіг" обновляется автоматически.

Сколько длится бронирование

Бронирование на предприятии действует в течение 1 года с момента, когда оно получило статус критически важного. Кроме того, бронирование также актуально в течение срока контракта предприятия с Министерством обороны.

В случае увеличения количества забронированных работников или обновления персонала срок бронирования не меняется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли забронированный военнообязанный не идти в ТЦК после повестки.