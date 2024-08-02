Ющенко сказал, как закончится война в Украине

Свой сценарий он считает реальным

Третий президент Украины Виктор Ющенко, который ранее появился шутливом видео в соцсетях, считает, что война закончится нашей победой. У России нет шансов выиграть.

Об этом экс-президент рассказал в интервью "Апострофу". Ющенко утверждает, что победа России станет концом для Европы.

Почему Россия не должна выиграть

"Во-первых, я не думаю, что у России есть шансы на победу. Это формула, по которой должен вестись диалог со всеми нашими партнерами на Западе и это вопрос выживания всей западной цивилизации. Победа России не должна быть возможной ни при каких обстоятельствах", ― сказал экс-президент.

Россия — террористический режим с ядерным арсеналом, напоминает Ющенко. К тому же, ее могут усилить другие союзники.

Бывший президент сравнил победу России с победой Гитлера во Второй мировой войне. Ющенко поделился прогнозом на случай, если Кремль не проиграет.

"Последствия сложно осознать. Это однозначно тотальное разрушение, война, геноцид и глобальный голод. Это концлагерь на территории Европы, когда железный занавес не разделит, а закроет собой европейский континент. Другой вопрос, что войдет в понятие поражения России", ― сказал политик.

Россия не остановится на Украине. Она уже нацелена на страны Балтии и Северной Европы, отмечает экс-президент.

"Выход из Украины не остановит ее, и Россия уже обозначила векторы, куда пойдет дальше. Думаю, что это Балтийские страны и Северная Европа", — прогнозирует Ющенко.

Война в Украине закончится победой

"Однозначно, это полный выход российских солдат, включая Крым. Убежден, что такой сценарий реальный. Это международные гарантии безопасности с ключевыми партнерами, и мы видим эти невероятные дипломатические успехи высшего государственного руководства и МИД. Это реальная перспектива членства в НАТО и обретения членства в ЕС в кратчайшие сроки. Это усиленные санкции в отношении России, репарации и реальный механизм привлечения виновных за совершение военных преступлений в международных судах", ― ответил Ющенко на вопрос, какой он видит победу Украины.

Экс-президент также напомнил о решении Международного уголовного суда выдать орден на арест Путина и других военных преступников. Они должны быть наказаны.

Победа для Ющенко — это возвращение мира, инвестиции в восстановление Украины, уважение военных обществом и поддержка со стороны государства. Он отметил, что важно уважать их подвиг, а также вернуть всех пленных.

"…это почитание подвига украинской армии, живых и погибших воинов, чтобы никто не был предан, потерян или забыт; это освобождение украинских пленных из российских застенков", — сказал Ющенко.

Вспомнил он и об украинцах, выехавших из страны из-за войны. Для экс-президента победой будет, если они вернутся домой.

"И это возвращение домой миллионов украинцев, без которых мы не сможем отстроить свою страну и дать ей достойное будущее", — сказал Ющенко.

Все чаще в информационном пространстве появляются сообщения о начале переговоров между Украиной и Россией. Недавно об этом заявил в частности президент Финляндии Александр Скубб. Причем он не назвал вывод российских войск из Украины обязательным условием для начала переговорного процесса.

Чаще о переговорах говорит и Китай. Правда, у официального Пекина свои интересы. Он использует войну в Украине для усиления своего влияния на международной арене.

Представители Кремля тоже регулярно заявляют о якобы готовности к переговорам. Однако они противоречат сами себе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кремле заявили о готовности к серьезным переговорам с Украиной. Однако в то же время Песков сказал, что не доверяет украинским властям.