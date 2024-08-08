Фамилии-загадки: какие древние ремесла оставили след в родовых именах украинцев (список и значение)

Их значения удивят современных украинцев

Украинские фамилии – это настоящая сокровищница истории нашего народа. Они рассказывают о происхождении родов, вкусах наших предков и их профессиях. Особенно интересны для исследователей фамилии, происходящие от древних ремесел.

Редакция "Телеграфа" решила углубиться в этот вопрос и составила уникальный перечень украинских фамилий, которые берут свое начало от старинных профессий. В своей работе мы опирались на исследования известного языковеда Юлиана Редька, изложенные в его труде "Современные украинские фамилии".

Некоторые из этих ремесел уже давно канули в лету, а значение других может удивить современного украинца. Этот список родовых имен не только раскроет тайны вашей родословной, но и поможет лучше понять богатую историю украинского ремесленничества.

Бортник — тот, кто занимался лесным пчеловодством

Лымарь — ремесленник, изготовлявший ременные доспехи

Бондарь – мастер по изготовлению бочонков, деревянных ведер и т.п.

Шкляр или Скляр — ремесленник, вставлявший стекла

Ситар — мастер, изготовлявший сита и решета

Шницер или Сницар – мастер, резьбивший по дереву

Стельмах — мастер, который делал и правил телеги, сани

Кушнир — тот, кто делал мех из кожи и шил меховые изделия.

Ретизник — мастер, производивший цепи

Гармаш — мастер, который производил и обслуживал пушки

Гутник — мастер, изготавливающий посуду и другие предметы из стекла

Кроме того, нам удалось выяснить, что некоторые фамилии вероятно ушли от шутливых прозвищ, которые давали остроумные украинцы разным ремесленникам.

Короцюпенко — тоже тот, кто работал с деревом

Кирколуп — тот, кто зарабатывал на жизнь тяжелым трудом в шахтах

Мукосиенко – мельник

Тягнишкира — сапожник

Дубогрызенко — мастер, работавший по дереву

Меняйло — так называли того, кто был связан с торговлей

Богомаз – иконописец

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ваши предки могут быть поляками, румынами или венграми, если у вас такая фамилия. В списке много распространенных имен современной Украины.