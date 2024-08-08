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Фамилии-загадки: какие древние ремесла оставили след в родовых именах украинцев (список и значение)

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Автор
Сгенерировано ИИ ("Телеграф") Новость обновлена 08 августа 2024, 16:01

Их значения удивят современных украинцев

Украинские фамилии – это настоящая сокровищница истории нашего народа. Они рассказывают о происхождении родов, вкусах наших предков и их профессиях. Особенно интересны для исследователей фамилии, происходящие от древних ремесел.

Редакция "Телеграфа" решила углубиться в этот вопрос и составила уникальный перечень украинских фамилий, которые берут свое начало от старинных профессий. В своей работе мы опирались на исследования известного языковеда Юлиана Редька, изложенные в его труде "Современные украинские фамилии".

Некоторые из этих ремесел уже давно канули в лету, а значение других может удивить современного украинца. Этот список родовых имен не только раскроет тайны вашей родословной, но и поможет лучше понять богатую историю украинского ремесленничества.

  • Бортник — тот, кто занимался лесным пчеловодством
  • Лымарь — ремесленник, изготовлявший ременные доспехи
  • Бондарь – мастер по изготовлению бочонков, деревянных ведер и т.п.
  • Шкляр или Скляр — ремесленник, вставлявший стекла
  • Ситар — мастер, изготовлявший сита и решета
  • Шницер или Сницар – мастер, резьбивший по дереву
  • Стельмах — мастер, который делал и правил телеги, сани
  • Кушнир — тот, кто делал мех из кожи и шил меховые изделия.
  • Ретизник — мастер, производивший цепи
  • Гармаш — мастер, который производил и обслуживал пушки
  • Гутник — мастер, изготавливающий посуду и другие предметы из стекла

Кроме того, нам удалось выяснить, что некоторые фамилии вероятно ушли от шутливых прозвищ, которые давали остроумные украинцы разным ремесленникам.

  • Короцюпенко — тоже тот, кто работал с деревом
  • Кирколуп — тот, кто зарабатывал на жизнь тяжелым трудом в шахтах
  • Мукосиенко – мельник
  • Тягнишкира — сапожник
  • Дубогрызенко — мастер, работавший по дереву
  • Меняйло — так называли того, кто был связан с торговлей
  • Богомаз – иконописец

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ваши предки могут быть поляками, румынами или венграми, если у вас такая фамилия. В списке много распространенных имен современной Украины.

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#Фамилии #Происхождение фамилии #Странные фамилии