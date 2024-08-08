"Украинская армия умеет удивлять": Зеленский сделал интригующее заявление на фоне боев в Курской области

Украинский лидер прямо не высказался о событиях в Курской области РФ

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил Силы оборон страны и подчеркнул, что украинские военные "умеют удивлять". Вероятно, он имел в виду бои в Курской области России, но прямо этого не сказал.

Об этом сообщает Reuters, сославшись на выступление украинского президента на презентации цифрового приложения "Армия+". Он подчеркнул, что Украина сейчас защищает свою территориальную целостность всеми доступными методами.

"Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результатов", — заявил Зеленский.

Иностранное СМИ связало его заявление именно с событиями в Курской области, где с 6 августа ВСУ продвигаются вперед. По словам Кремля, Украина начала "трансграничное наступление", однако военное руководство нашей страны пока что, вероятно, придерживается стратегии строгого молчания. Владимир Зеленский подчеркнул, что успехи ВСУ видны, исходя из ситуации на фронте.

"Это (результаты — ред.) демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли перед превосходящей силой оккупантов, но и уничтожают ее так, как это необходимо для защиты Украины — нашего государства и независимости", — сказал украинский президент.

Напомним, что союзники уже отреагировали на бои в Курской области. В США заявили, что не вмешиваются в повседневные операции Украины на фронте и подчеркнули, что спрашивать разрешения или отчитываться о прорыве границы России Украина не должна была. В Евросоюзе напомнили, что Украина имеет право на защиту своих территорий, даже посредством ударов по российской территории.

Также "Телеграф" ведет письменную онлайн-трансляцию событий в Курской области и следит за всеми продвижениями ВСУ на территории России.