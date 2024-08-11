Почему неправильно писать "С Днем рождения": языковед дал неожиданный ответ

Это нужно запомнить раз и навсегда

Украинцы часто совершают ошибку, когда поздравляют кого-то с днем рождения. В частности слово "день" в этой фразе они пишут с большой буквы.

Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко. Он отметил, что в названиях частных праздников все слова пишутся с маленьких букв.

"Сегодня разговор о правописании. А именно – выясним, в названиях каких праздников все слова пишем с заглавной буквы. Частные праздники пишем с малой буквы, например, день рождения. А вот с государственными праздниками иначе", – отметил языковед.

По его словам, если название государственного праздника состоит из двух или более слов, то только первое слово нужно писать с прописной буквы: Новый год, День учителя, День памяти и примирения. В то же время Авраменко отметил, что есть три государственных праздника, в названиях которых все слова по действующему правописанию пишем с заглавной буквы. А именно: День Конституции Украины, День Соборности Украины и День Независимости Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, как на украинском правильно сказать "с прошедшим". Оказывается, можно использовать два варианта.