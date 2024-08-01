Покровск, шаткая позиция Китая и выборы в США: главное из интервью Зеленского

Смена власти в следующем году в США это риск для Украины в любом случае

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину продвижения российских оккупационных войск на фронте, в частности, на Покровском направлении. В войне с Россией не последнюю роль играет "шаткая" позиция Китая.

Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Monde. Где президент поднимал темы не только позиции КНР и мобилизации украинцев, но и выборов в США, использования западного оружия для ударов по территории РФ и ситуации на самом горячем направлении.

О ситуации на Покровском направлении и продвижении россиян

По словам Зеленского, существует несколько причин того, что ВСУ не могут быстро и в желаемом для украинцев темпе сдержать оккупантов в Донецкой области.

"Мы готовили 14 бригад, которых мы хотели укомплектовать всем нужным. Они должны были быть резервами, чтобы мы ротационно отпускали ребят отдохнуть. Тогда эти бригады их бы замещали. Здесь все очень просто. Мы об этом говорили и готовили соответствующие пакеты для комплектации. Но пока, укомплектовано только три бригады", — говорит президент.

По его словам, этих ресурсов никак не хватает, чтобы остановить россиян на Покровском направлении, однако это нужно решить.

О выборах в США

Зеленский подчеркнул, что он и его команда понимают, что смена власти в следующем году в США это риск в любом случае.

"Это будет уже не администрация Джо Байдена. Если победит Камала Гаррис, да, это будет представитель демократической партии, но все равно это будет другое лицо. И даже тогда мы должны понимать, какие взгляды у нее на формулу Мира, на окончание войны, а какие у нас", — объясняет глава государства.

По его словам, если победит Дональд Трамп, с которым Украина поддерживает связь и будет это делать, украинцам следует не забывать, что общество США поддерживает наше государство.

О позиции Китая и его отношениях с РФ

"Китай неотъемлемая часть этого мира, одно из влиятельных государств. Я бы хотел, чтобы он не занимал посредническую позицию и давил на Россию по окончании войны, равно как давят Соединенные Штаты и ЕС", — говорит Зеленский.

По его словам, чем больше будет давления на агрессора со всех сторон, тем быстрее будет результат, то есть окончание войны. Украина не требует большой поддержки от Китая, главное, чтобы он не поддерживал Россию.

Об использовании западного оружия для ударов по РФ

"Мы очень этого хотим (разрешения на удары по территории врага от всех партнеров — Ред.). Мы над этим работаем. К сожалению, наши партнеры пока этого боятся, но они должны понимать, что мы живем и боремся. Если они не найдут возможность помочь нам, мы будем находить другие шаги, чтобы защитить наших людей", — говорит президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский говорил о референдуме, деоккупации Украины и решающем моменте истории.