Во время форума "Армии-2024" планируется презентация образцов "новейшего и сверхэффективного" вооружения

Диктатор России Владимир Путин, несмотря на боевые действия в Курской области и значительный успех ВСУ, заявил, что РФ на войне использует новейшие ноу-хау, которые уже дают заметный результат и не имеют аналогов в мире.

Об этом он сказал на открытии военно-технического форума "Армия-2024", в котором примет участие, по данным росСМИ, 120 стран мира.

"Многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов, инновационные решения, которые уже доказали свою эффективность на поле боя. Причем их основные, базовые показатели постоянно совершенствуются и улучшаются", — сказал диктатор.

Однако в сети люди несколько не согласны с этими утверждениями, ведь боевое действие в Курской области доказывают обратное о российской армии и военных технологиях.

Так, военный эксперт Ян Матвеев назвал Путина дегенератом на фоне этих слов.

"У этого дегенерата Курскую область захватывают, а он форум "Армия-2024" презентует. "Армия-2024" — это толпа срочников в украинском плену", — написал он.

Речь Путина о ноу-хау в сети вызвала шквал комментариев, большинство людей возмущены. Но есть те, кого это повеселило.

Заметим, что одними из ключевых стран, которые участвуют в форуме, являются Китай, Иран, Беларусь и Индия. В ходе "Армии-2024" планируется презентация образцов "новейшего и сверхэффективного" вооружения.

Ранее "Телеграф" писал, глава Чечни Рамзан Кадыров нечаянно призвал расстрелять Путина. Уже известно, почему это произошло.