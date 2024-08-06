От F-16 не стоит ждать результата уже завтра. Торопиться нужно медленно - Серж Марко
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Блогер, военный журналист и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк) объяснил, почему не стоит подгонять украинских пилотов
Мысли о F-16. Вижу реакцию на эти самолеты в соцсетях типа "наконец-то!", "ну теперь они начнут работать!", "скорее бы!".
А у меня почему-то другая реакция. А именно – только бы не спешили.
Переучить пилотов на F-16 – не так сложно. Переучить пилотов с обслугой, разными техниками, пилотами самолета ДРЛВ и взаимодействием – это уже сложнее.
Интегрировать это в Украине, которая под постоянными обстрелами ракет – это очень сложно.
А при этом всему сразу вступать в бой и надеяться на результат – это невероятно сложно. С большой долей риска. А у нас некоторые люди в командовании не всегда понимают рамки реальных и достижимых задач.
А именно от того насколько правильно и безопасно интегрируем авиацию в современное поле боя — и будет решать результат в будущем.
Потому я бы не требовал завтра результата. Торопиться нужно медленно.
И пожелаем нашим пилотам удачи, успеха в правильное время, при правильном планировании.
Источник: пост Марко в Facebook
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