"Согремем сердца теплом души": Клавдия Петровна призвала украинцев присоединиться к сбору для девушек из Нацгвардии

Каждый может помочь защитникам Украины

Украинская певица Клавдия Петровна совместно с инициативой Arm Women Now объявили о проведении сбора для украинских военных. В частности, для девушек из Национальной гвардии Украины.

Для них планируют приобрести зимнюю форму и берцы. Всего планируется обеспечить военнослужащих из четырех бригад НГУ.

Сумма сбора составляет 2,5 миллиона гривен. К этому сбору также присоединился Telegram-канал "Труха".

"Вы согрели меня теплыми словами о новом альбоме, а теперь я прошу вас помочь согреть наших женщин-военных, ведь скоро солнце, жара закончатся. В рамках инициативы Arm Women Now я объявляю о старте благотворительной кампании "Открытый Клавин Сбор", направленной на обеспечение женщин-военных зимними комплектами формы. Донатить на зимнюю форму летом — важно, так что согреем сердца теплом души", — написала певица в своем Instagram.

Присоединиться к сбору можно здесь – ссылки на реквизиты ниже.

МОНО:

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КАРТА (номер):

4323 4070 0470 1198

Напомним, в феврале 2024 года женщинам-военным в ВСУ впервые издали комплекты летней полевой формы, изготовленной с учетом женских антропометрических параметров. В новенькой форме были учтены все пожелания и замечания от военнослужащих, участвовавших в тестировании.