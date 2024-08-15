"Зігріймо серця теплом душі": Клавдія Петрівна закликала українців приєднатися до збору для дівчат з Нацгвардії

Кожен може допомогти захисникам України

Українська співачка Клавдія Петрівна спільно з ініціативою Arm Women Now оголосили про проведення збору для українських військових. Зокрема, для дівчат з Національної гвардії України.

Для них планують придбати зимову форму та берці. Всього планується забезпечити військовослужбовиць з чотирьох бригад НГУ.

Сума збору становить 2,5 мільйони гривень. До цього збору також долучився Telegram-канал "Труха".

"Ви зігріли мене теплими словами про новий альбом, а тепер я прошу вас допомогти зігріти наших жінок-військових, адже скоро сонце, жара закінчаться. В рамках ініціативи Arm Women Now я оголошую про старт благодійної кампанії "Відкритий Клавин Збір", спрямованої на забезпечення жінок-військових зимовими комплектами форми. Донатити на зимову форму влітку — важливо, тож зігріймо серця теплом душі", — написала співачка у своєму Instagram.

Приєднатися до збору можна тут — посилання на реквізити нижче.

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Нагадаємо, у лютому 2024 року жінкам-військовим в ЗСУ вперше видали комплекти літньої польової форми, що була виготовлена з врахуванням жіночих антропометричних параметрів. У новенькій формі були враховані усі побажання та зауваження від військовослужбовиць, які брали участь у її тестуванні.