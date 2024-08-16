Какие документы нужно носить с собой во время мобилизации: список
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Важно иметь информацию об обновлении данных
Во время военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные должны носить с собой соответствующие документы. Это касается и призывников и резервистов.
Какие документы должны быть рассказали в Кременчугском районном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Речь идет о приписном удостоверении, военном билете или временном удостоверении военнообязанного.
Все зависит от ситуации и отношения к военной службе.
Кроме того, важно следить за актуальностью ваших данных в военном учете. Вы можете обновить информацию через ЦНАП или с помощью мобильного приложения "Резерв+".
"В то же время важно иметь информацию об обновлении данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это может быть VIN-код, полученный в ТЦК и СП, выписка, полученная через ЦНАП, или информация из реестра "Оберіг" в приложении" Резерв+"", — отмечают в ТЦК.
Напомним, что военнообязанные украинцы могут получить повестку не только дома, но и на улице. Согласно действующему законодательству есть четкий порядок этой процедуры.
Сначала представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, имеющий полномочия вручать повестки, должен остановить гражданина и представиться. Обязательно уполномоченный обязан сообщить гражданину о цели остановки и причине обращения.
По требованию гражданина представитель ТЦК должен показать свое удостоверение, подтверждающее его полномочия. Гражданин, в свою очередь, может предъявить свой паспорт и военно-учетный документ (в частности, в электронной форме).
Ранее "Телеграф" писал, какие данные должна содержать повестка и когда от нее можно отказаться. Обязательным условием является подпись уполномоченного лица и печать.