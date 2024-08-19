"Заповедника "Аскания-Нова" больше нет": Прокудин рассказал, что с ним сделали оккупанты

"Аскания-Нова" — это самая большая в Европе типчаково-ковыльная степь, где обитают редкие животные

Российские захватчики уничтожают заповедник "Аскания-Нова", который находится под оккупацией в Херсонской области. При этом животных оттуда они перевозят на территорию России и не только.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в интервью РБК-Украина. По его словам, животных из заповедника перевозят во временно оккупированный Крым, а также российские города.

"Это правда, они его уничтожают. Последнее, что я слышал – они вывозят животных в Крым и в Россию", — сказал Прокудин.

Он подчеркнул, что российские захватчики буквально разворовали огромный заповедник.

"То есть, можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", — подытожил Прокудин.

Что известно о заповеднике "Аскания-Нова"

Государственный биосферный заповедник "Аскания-Нова" — это самая большая в Европе типчаково-ковыльная степь, уникальный Большой Чапельский под с самым большим в мире разнообразием цветочных растений и множество редких животных, в том числе лошади Пржевальского.

Еще в самом начале полномасштабного вторжения российские войска захватили южную часть Херсонской области, где и расположен заповедник. С тех пор он находится под оккупацией. До марта 2023 года заповедник оставался последней украинской государственной организацией, которая продолжала работать как "остров Украины" на оккупированной территории.

Аскания-Нова пережила две мировые войны и почти полное уничтожение сотрудников во время репрессий 1930-х годов. Заповедник не раз подвергался разграблению и разрушению. Но даже после этого он дожил до наших дней. Он остается самым известным заповедником как в Украине, так и во всей Восточной Европе. Кроме того, Аскания-Нова – самый большой участок целинных степей, сохранившийся в Украине не распаханным.

Многие поколения в заповеднике живут не американские бизоны, африканские зебры, казахские сайгаки и монгольские кони Пржевальского. В Аскании также имеется дендропарк с множеством деревьев со всего мира, заложенный более столетия назад и поддерживаемый постоянным орошением артезианскими водами, пишет Uwecworkgroup.

До начала полномасштабного вторжения на территории Аскании-Новы насчитывалось более 500 видов растений и более 1000 видов животных, 69 из которых внесены в Красную книгу Украины, а 12 внесены в Европейский красный список.

Особое место на территории Аскании-Новы занимает дендрологичный парк, охватывающий площадь около 200 га. Парк существенно отличается от дикой степной зоны. На всей территории работает система орошения, которая питает каждое дерево артезианской водой. Всего в парке насчитывается около 150 видов разных видов деревьев, а в центре композиции находится живописный пруд, в котором плавают лебеди и утки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2023 года стало известно, что российские оккупанты хотят вывезти животных из "Аскании-Новы". Захватчики долгое время обходили заповедник и там работала украинская команда, но в тот момент стало понятно, что они намереваются его попросту ограбить.