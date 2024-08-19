Разговоры идут? Что говорят в Раде о возможной мобилизации с 20 лет

Инициатива "омоложения" мобилизации звучит в основном от военных

Мобилизационное законодательство и его изменения нардепы всегда комментируют крайне осторожно, особенно это касается снижения призывного возраста до 20 лет. Официально этот вопрос не выносился на повестку дня в Верховной Раде, но разговоры между депутатами все же есть.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Мобилизация с 20 лет? Что говорят в Раде".

По словам депутата от фракции "Слуга народа", члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федора Вениславского, после каких-либо комментариев нардепов о мобилизационном законодательстве очень много последствий. Выражение личных мыслей в таком щекотливом вопросе всегда должно быть осторожным.

К тому же в тумане законотворчества трудно понять, планируют ли все-таки нардепы "омолаживать" мобилизацию.

С одной стороны, депутаты говорят, что этот вопрос официально не поднимался.

"На комитете пока данный вопрос не рассматривается и не рассматривался", — уверяет "Слуга народа", член оборонного комитета Юрий Здебский.

По словам Вениславского, сейчас есть консолидирована позиция, что никакого снижения мобилизационного возраста не рассматривается. Нардеп Алексея Гончаренко тоже подтверждает это, говоря, что таких законопроектов в Верховной Раде нет.

"Подобная инициатива скорее мнение отдельных коллег по парламенту и пока не обсуждается в комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки", — отмечает член комитета, "Слуга народа" Игорь Копытин в комментарии "Телеграфу".

В то же время, как отмечает нардеп от "Слуги народа", член оборонного комитета Александр Федиенко, около полугода назад предложения по снижению мобилизационного возраста звучали от военных. Но при затяжной войне, все же нужно будет как-то влиять на "омоложение" мобилизации.

"Это разговоры среди депутатов, идет прежде всего просто обмен мнениями", — говорит Здебский.

Зафиксируем: на комитете вопрос не рассматривали, но "обмен мнениями" есть.

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