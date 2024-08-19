Розмови йдуть? Що кажуть у Раді про можливу мобілізацію з 20 років

Ініціатива "омолодження" мобілізації звучить здебільшого від військових

Мобілізаційне законодавство та його зміни нардепи завжди коментують вкрай обережно, особливо це стосується зниження призовного віку до 20 років Офіційно це питання не виносилось на порядок денний у Верховній Раді, але розмови між депутатами все ж є.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу" "Мобілізація з 20 років? Що кажуть у Раді".

За словами депутата від фракції "Слуга народу", члена парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Федора Веніславського, після будь-яких коментарів нардепів щодо мобілізаційного законодавства дуже багато наслідків. Висловлення особистих думок в такому делікатному питанні завжди має бути обережним.

Тому в тумані законотворчості важко зрозуміти, чи планують все ж таки нардепи "омолоджувати" мобілізацію.

З одного боку депутати кажуть, що це питання офіційно не підіймалось.

"На комітеті поки дане питання не розглядається і не розглядалося", — запевняє "Слуга народу", член оборонного комітету Юрій Здебський.

За словами Веніславського, наразі є консолідована позиція, що ніякого зниження мобілізаційного віку не розглядається. Нардеп Олексія Гончаренко теж підтверджує це, кажучи, що таких законопроєктів у Верховній Раді немає.

"Подібна ініціатива є радше думкою окремих колег по парламенту і поки не обговорюється у комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки", – наголошує член комітету, "Слуга народу" Ігор Копитін в коментарі "Телеграфу".

Водночас, як зазначає нардеп від "Слуги народу", член оборонного комітету Олександр Федієнко, десь пів року назад пропозиції зі зниження мобілізаційного віку лунали від військових. Але за затяжної війни, все ж треба буде якось впливати на "омолодження" мобілізації.

"Це розмови серед депутатів, йде насамперед просто обмін думками", – каже Здебський.

Зафіксуємо: на комітеті питання не розглядали, та "обмін думками" таки є.

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