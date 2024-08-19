Скандальна ДТП на Буковині. В Московському патріархаті російською мовою відповіли, чи винен їхній священник
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Людина в рясі спробувала забрати табельну зброю у правоохоронниці
У неділю, 18 серпня, в одному з сіл Чернівецької області розігрався справжній детектив з погонею та бійкою. Його героєм стала "людина Божа" – місцевий священик, який нетверезим сів за кермо вантажівки, врізався в стовп, втік з місця пригоди, а коли був зупинений правоохоронцями, поліз з кулаками на поліціянтку.
Поки священнослужитель "відпочиває" від подвигів у слідчому ізоляторі, "Телеграф" розбирався в обставинах скандальної справи.
ДТП сталося в селі Молниця, розташованому за 20 км на південний схід від Чернівців. Воно було б цілком стандартним, бо КаМАЗ із цистерною лише зачепив стовп. Але водій вантажівки вирішив поїхати з міста аварії і був зупинений на одній з обласних доріг. І тут почалось найцікавіше, бо за кермом перебував чоловік у рясі.
"Під час спілкування із 42-річним кермувальником поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест на місці. Результат алкотестеру "Драгер" показав 1,94 проміле, – йдеться в офіційному повідомленні на сайті обласної поліції. – У подальшому під час складання адміністративних матеріалів водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції: завдав тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. Поліцейську госпіталізовано до медичного закладу".
Як уточнили "Телеграфу" в прес-службі ГУ Нацполіції України в Чернівецькій області, за документами (свідоцтву про реєстрацію) КаМАЗ належить жителю села Остриця.
– Вантажівка вилучена і поміщена на штрафний майданчик. Яким чином вона опинилася у користуванні священнослужителя – з’ясовується. Але зазначимо, що повідомлень про незаконне заволодіння транспортним засобом не надходило, – уточнили в прес-службі і додали, що водій на 72 години затриманий у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.
На священника вже складено адміністративний протокол за статтею 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Плюс до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про подію за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу).
В поліції не стали розкривати, до якої з місцевих церков належить буйний священник, наголосивши: "Для нас не важливо, до якої конфесії належить водій, і що це за людина, є протиправні дії – за них має бути покарання".
Втім, з високою часткою вірогідності, священик належить до Свято-Вознесенського (Банченського) чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (Московський патріархат), який має славу найбільшого у Східній Європі. Саме в Молниці зареєстрована ця релігійна громада. Крім культових споруд тут є готелі, власне кладовище, зоокуточок з павичами і дитячий сиротинець.
Відповідно до інтерактивної карти Релігійно-інформаційної служби України, найближчі храми Православної церкви України (ПЦУ) розташовані за десятки кілометрів від Молниці, тож навряд чи священник ПЦУ міг опинитися на "чужій" території.
Це дуже відоме місце неподалік румунського кордону, також паспорт цієї країни, за повідомлення медіа, має і колишній настоятель – "митрополит Банченський", вікарій Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Лонгін (Михайло Жар). Ця людина відзначилась дружбою з регіоналами і є послідовним противником Православної церкви України. Торік він отримав підозру від СБУ, адже неодноразово під час літургій називав ПЦУ "церквою антихриста" і "сатанинською".
На єдиному робочому телефоні монастиря відповідала російською мовою жіночка, яка "не в курсі ДТП" і тим паче нічого не знає про участь в ній священника. Відповідний запит видання спрямувало і до прес-служби УПЦ.
На користь версії про участь у ДТП священника Московського патріархату свідчить ще один непрямий факт: користувачі соцмереж звернули увагу на бороду підозрюваного в аварії: "ПЦУ не носять бороду до пупа. Це ваш рідний московський батюшка".
У коментарях місцеві жителі також обурюються, що обличчя "героя" ДТП і нападу на поліціянтку при виконанні заблюрено. Люди наголошують, що варто б назвати прізвище священнослужителя і нагадують, що сам Лонгін нещодавно втрапив в аварію, перебуваючи чи то за кермом, чи то на пасажирському сидінні. В цій пригоді теж фігурував алкоголь, до того ж її сліди намагалися приховати.
Як повідомляв "Телеграф", на тлі дискусій щодо законопроєкту про заборону зв’язку з релігійними центрами країни-агресора УПЦ не виявляє жодної ініціативи до спільної розмови. Водночас ПЦУ відкрито для переговорів без попередніх умов.