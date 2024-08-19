Скандальна ДТП на Буковині. В Московському патріархаті російською мовою відповіли, чи винен їхній священник

Людина в рясі спробувала забрати табельну зброю у правоохоронниці

У неділю, 18 серпня, в одному з сіл Чернівецької області розігрався справжній детектив з погонею та бійкою. Його героєм стала "людина Божа" – місцевий священик, який нетверезим сів за кермо вантажівки, врізався в стовп, втік з місця пригоди, а коли був зупинений правоохоронцями, поліз з кулаками на поліціянтку.

Поки священнослужитель "відпочиває" від подвигів у слідчому ізоляторі, "Телеграф" розбирався в обставинах скандальної справи.

ДТП сталося в селі Молниця, розташованому за 20 км на південний схід від Чернівців. Воно було б цілком стандартним, бо КаМАЗ із цистерною лише зачепив стовп. Але водій вантажівки вирішив поїхати з міста аварії і був зупинений на одній з обласних доріг. І тут почалось найцікавіше, бо за кермом перебував чоловік у рясі.

"Під час спілкування із 42-річним кермувальником поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест на місці. Результат алкотестеру "Драгер" показав 1,94 проміле, – йдеться в офіційному повідомленні на сайті обласної поліції. – У подальшому під час складання адміністративних матеріалів водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції: завдав тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. Поліцейську госпіталізовано до медичного закладу".

Водій був настільки п'яний, що не міг розминутися зі стовпом на пустій дорозі.

Як уточнили "Телеграфу" в прес-службі ГУ Нацполіції України в Чернівецькій області, за документами (свідоцтву про реєстрацію) КаМАЗ належить жителю села Остриця.

– Вантажівка вилучена і поміщена на штрафний майданчик. Яким чином вона опинилася у користуванні священнослужителя – з’ясовується. Але зазначимо, що повідомлень про незаконне заволодіння транспортним засобом не надходило, – уточнили в прес-службі і додали, що водій на 72 години затриманий у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

На священника вже складено адміністративний протокол за статтею 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Плюс до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про подію за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу).

Вантажівка належить місцевому мешканцю, але як потрапив за її кермо священник, невідомо.

В поліції не стали розкривати, до якої з місцевих церков належить буйний священник, наголосивши: "Для нас не важливо, до якої конфесії належить водій, і що це за людина, є протиправні дії – за них має бути покарання".

Втім, з високою часткою вірогідності, священик належить до Свято-Вознесенського (Банченського) чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (Московський патріархат), який має славу найбільшого у Східній Європі. Саме в Молниці зареєстрована ця релігійна громада. Крім культових споруд тут є готелі, власне кладовище, зоокуточок з павичами і дитячий сиротинець.

Місто реєстрації монастиря - Молниця, а уповноважена особа - скандальний Лонгін (Михайло Жар).

Відповідно до інтерактивної карти Релігійно-інформаційної служби України, найближчі храми Православної церкви України (ПЦУ) розташовані за десятки кілометрів від Молниці, тож навряд чи священник ПЦУ міг опинитися на "чужій" території.

Поруч з Молницею розташований великий монастир УПЦ, а найближчі храми ПЦУ (позначені зеленим) за десятки кілометрів.

Це дуже відоме місце неподалік румунського кордону, також паспорт цієї країни, за повідомлення медіа, має і колишній настоятель – "митрополит Банченський", вікарій Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Лонгін (Михайло Жар). Ця людина відзначилась дружбою з регіоналами і є послідовним противником Православної церкви України. Торік він отримав підозру від СБУ, адже неодноразово під час літургій називав ПЦУ "церквою антихриста" і "сатанинською".

На єдиному робочому телефоні монастиря відповідала російською мовою жіночка, яка "не в курсі ДТП" і тим паче нічого не знає про участь в ній священника. Відповідний запит видання спрямувало і до прес-служби УПЦ.

На користь версії про участь у ДТП священника Московського патріархату свідчить ще один непрямий факт: користувачі соцмереж звернули увагу на бороду підозрюваного в аварії: "ПЦУ не носять бороду до пупа. Це ваш рідний московський батюшка".

Користувачі в соцмережах звертають увагу на непряму ознаку приналежності до конфесії.

У коментарях місцеві жителі також обурюються, що обличчя "героя" ДТП і нападу на поліціянтку при виконанні заблюрено. Люди наголошують, що варто б назвати прізвище священнослужителя і нагадують, що сам Лонгін нещодавно втрапив в аварію, перебуваючи чи то за кермом, чи то на пасажирському сидінні. В цій пригоді теж фігурував алкоголь, до того ж її сліди намагалися приховати.

І два тижні не минуло від моменту аварії за участю колишнього настоятеля монастиря.

Як повідомляв "Телеграф", на тлі дискусій щодо законопроєкту про заборону зв’язку з релігійними центрами країни-агресора УПЦ не виявляє жодної ініціативи до спільної розмови. Водночас ПЦУ відкрито для переговорів без попередніх умов.