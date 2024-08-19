Второй форум "Освіта Дивосвіту 24" объявил даты проведения и расширяет формат

Пятого и шестого октября в Киеве во второй раз пройдет форум "Освіта Дивосвіту 24". В этом году событие масштабируется в просветительский фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024" и объединит два формата — форума, который рассмотрит смыслы, цели и возможности образования будущего и необходимость изменений с помощью ведущих экспертов — интеллектуалов, педагогов, представителей общественного и государственного секторов — и выставки, что представляет весь спектр возможностей образования: центры развития для детей, садики, школы, лицеи, вузы, образовательные курсы и сервисы для детей и взрослых. Форум будет проходить в Pochayna Event Hall, а выставка – на просторной парковке возле ТЦ "Gorodok Gallery"

Событие обещает стать самым масштабным в Украине в сфере образования для родителей, для будущих учеников и педагогов, ведь к выставочной зоне на два дня присоединятся более 100 образовательных учреждений и более 30 спикеров будут передавать свой опыт на четырех тематических сценах. "Освіта Дивосвіту" станет местом нетворкинга, поиска общих идей и решений. Слоган события: Образование – наше общее дело!

Просветительный фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024", предназначенный и для педагогов — учителей, преподавателей, директоров школ, образовательных управленцев, и для родителей — заинтересованных воспитать достойную и свободную личность, и для потенциальных учеников всех возрастов и является единственным в Украине событием о смысле образования. Он будет интересен всем, кто занимается или интересуется образованием и кому не безразлично будущее Украины, которое невозможно без изменений. Тема форума: "Свобода собственная и общая в образовании будущего".

В течение двух дней выдающиеся интеллектуалы Украины представят актуальные идеи, цели и перспективы будущего образования.

Целями Форума являются:

приобщиться к сильному коммьюнити личностей-творцов изменений узнать о практических кейсах воспитания личностей от прогрессивных лидеров пообщаться с лидерами мнений и увидеть будущее под новым углом

"Война позволяет нам осознать одну страшную закономерность. Лишь когда рушится старая жизнь, старые опоры, старые представления о том, что хорошо, а что плохо, возможно рождение нового. Мы можем стать пределом мудрой, свободной жизни, где ценностью является сама жизнь. На грани усмотреть тропу Дивосвіту, сердцем увидеть, зажечь удивлением мечту. Мы стремимся к свободной стране. Свободная страна требует свободных людей… Свободные люди начинаются со свободного сознания… Так что Образование — наше общее дело. Дивосвіт нуждается в том, кто его будет творить." — объясняет идею нынешнего события меценатка Инесса Кравченко, по чьей инициативе и поддержке проводится уже второй раз "Освіта Дивосвіту".

Среди спикеров форума:

Андрей Зелинский. Политолог, соучредитель Украинской академии лидерства, военный капеллан

Политолог, соучредитель Украинской академии лидерства, военный капеллан Алла Дубровик-Рохова . Председатель правления Офиса развития публичной политики, соучредитель украинской общественной школы в Мюнхене "SchlauUA", советник Министра образования и науки Украины по вопросам школьного образования за рубежом

. Председатель правления Офиса развития публичной политики, соучредитель украинской общественной школы в Мюнхене "SchlauUA", советник Министра образования и науки Украины по вопросам школьного образования за рубежом Владимир Козленко. Основатель сети образовательных учреждений КГДШ Вселенная

Основатель сети образовательных учреждений КГДШ Вселенная Ирина Миньковская. СЕО "Я и моя школа", г. Харьков

СЕО "Я и моя школа", г. Харьков Екатерина Ясько . Психолог, фасилитатор, автор программ поддержки, сплочения и развития школьных команд и образовательных сообществ через искусство.

. Психолог, фасилитатор, автор программ поддержки, сплочения и развития школьных команд и образовательных сообществ через искусство. Лидия Билас. Основательница сети образовательных проектов МрійДій.

Основательница сети образовательных проектов МрійДій. Петр Черноморец . Кандидат биологических наук, соавтор "Змінотворців", преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, преподаватель

. Кандидат биологических наук, соавтор "Змінотворців", преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, преподаватель Виктория Гнап. Президент фонда "Несокрушимая Украина", основательница "Первой украинской школы" для переселенцев в Польше

Президент фонда "Несокрушимая Украина", основательница "Первой украинской школы" для переселенцев в Польше Янина Хижинская . Директор экосистемы образовательных проектов Unique Hub, соучредительница методического центра Powered, преподаватель ИИ для детей и взрослых

. Директор экосистемы образовательных проектов Unique Hub, соучредительница методического центра Powered, преподаватель ИИ для детей и взрослых Егор Стадный . Вице-президент по бакалаврским программам Kyiv School of Economics

. Вице-президент по бакалаврским программам Kyiv School of Economics Леся Мыськив. Основательница детского сада "Счастье Kids" и БО "Право на Счастье". Доктор юридических наук

Основательница детского сада "Счастье Kids" и БО "Право на Счастье". Доктор юридических наук Ирина Жданова. Основательница ОО "Фонд "Открытая политика", основательница Научного лицея им. Клима Чурюмова, кандидат исторических наук

Основательница ОО "Фонд "Открытая политика", основательница Научного лицея им. Клима Чурюмова, кандидат исторических наук Ольга Шаповал. Исполнительный директор Kharkiv IT Cluster

Исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ирина Ецкало. Основатель и директор сервиса по подбору украинских образовательных учреждений в Украине и мире School Navigator и основательница украинской школы в Румынии UkrKidsHub

Основатель и директор сервиса по подбору украинских образовательных учреждений в Украине и мире School Navigator и основательница украинской школы в Румынии UkrKidsHub Марина Дьяченко. Соучредительница и СЕО MANEZH company, г. Черкассы

Соучредительница и СЕО MANEZH company, г. Черкассы Ольга Дуда. Нейрофилософ и футуролог. Основательница Open Circle: University of generations

Нейрофилософ и футуролог. Основательница Open Circle: University of generations Татьяна Коленчук . Организационный консультант, эксперт в области построения и налаживания оргструктуры и систематизации бизнес-процессов

. Организационный консультант, эксперт в области построения и налаживания оргструктуры и систематизации бизнес-процессов Наталья Лимонова . Основатель математической платформы GIOS, член Правления STEM Коалиции, Председатель Правления EdTech Ukraine Association, соучредительница ОО "Цифровое Будущее Образование"

. Основатель математической платформы GIOS, член Правления STEM Коалиции, Председатель Правления EdTech Ukraine Association, соучредительница ОО "Цифровое Будущее Образование" Юлия Нестерец. Основательница философского сообщества Градус сознания, директор частной школы Happy Learning, IT-предприниматель

Лариса Андрейченко. Соучредительница и руководительница школы Britannica School, педагог, соинициатор Сообщества украинских педагогов

Соучредительница и руководительница школы Britannica School, педагог, соинициатор Сообщества украинских педагогов Марианна Колобухова. Консультант по образованию и карьере, разработчик индивидуальных стратегий обучения, автор методики Дизайн Образования

Консультант по образованию и карьере, разработчик индивидуальных стратегий обучения, автор методики Дизайн Образования Ксения Фощий. Волонтер, реабилитолог

Волонтер, реабилитолог Светлана Губина. Координатор образовательных программ ОО "Центр гендерной культуры" г. Харьков, гендерный тренер, эксперт по гендерным вопросам.

Координатор образовательных программ ОО "Центр гендерной культуры" г. Харьков, гендерный тренер, эксперт по гендерным вопросам. Виталий Хромец. Доктор философских наук, координатор инициативной группы "Иначе образование"

Доктор философских наук, координатор инициативной группы "Иначе образование" Александр Филоненко. Доктор философских наук, доцент философского факультета ХНУ имени В. Н. Каразина

Доктор философских наук, доцент философского факультета ХНУ имени В. Н. Каразина Андрей Мельник. Основатель среды мышления cowo.guru

Основатель среды мышления cowo.guru Александр Зайома. Преподаватель ораторского мастерства и спичрайтер

Преподаватель ораторского мастерства и спичрайтер Владимир Никитин. Публичный мыслитель, поэт

и еще многие эксперты и профессиональные педагоги.

В первый день спикеры, являющиеся интеллектуальными и духовными авторитетами Украины, рассмотрят актуальные смыслы, цели и возможности образования будущего.

Во второй день форума на четырех тематических сценах спикеры от образования, бизнеса, общественных и государственных организаций представят свои уникальные практические кейсы. Опыт спикеров поможет двигаться к идеальному образовательному опыту на разных уровнях всем участникам отрасли. Для педагогов форум откроет возможности для перехода от конкуренции к сотрудничеству и взаимоусилению. Для сознательных родителей событие станет открытием сферы образования в Украине, ее возможностей и подходов.

Военнослужащие и участники боевых действий могут посетить событие бесплатно при наличии подтверждающего документа.

И форум, и выставку можно посетить всей семье. В то время, пока родители будут заняты, предусмотрена возможность оставить детей под наблюдением профессиональных детских аниматоров в развлекательном центре "Країна мрій", находящемся на 2-м этаже ТЦ Gorodok Gallery, за предъявление билета — со скидкой -20%.

Форум "Освіта Дивосвіту 2024" станет откровенным разговором об изменениях в образовании, которые должны обеспечить трансформацию украинцев и Украины. Ведь образование должно рождать субъекта и личность, способную творить Дивосвіт.

Дивосвіт – это мир свободных людей, воплощающих в жизнь свои мечты. Концепция форума основана на книге Андрея Зелинского "Семенные звезды". Это аллегорическая сказка, где каждый герой непревзойденно играет свою важную роль, добавляя в общую историю собственных смыслов, а каждое событие побуждает к глубоким размышлениям и способствует личному росту. Путь героя этой сказки и был взят за основу.

Организаторы – неформальная исследовательская платформа Людина Диво Світ, сервис по подбору образовательных заведений School Navigator, Pochayna Event Hall, ТЦ Gorodok Gallery.

Партнеры: Моршинская, "Я и моя школа", сеть детских развлекательных центров "Країна Мрій".

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ЧТО: "Освіта Дивосвіту 2024"

ГДЕ: форум — Pochayna Event Hall, просп. С. Бандеры, 23, 3-й этаж, выставка — парковка ТЦ Gorodok Gallery

КОГДА: 5-6 октября

БИЛЕТЫ: https://concert.ua/ru/event/osvita-dyvosvitu-2024