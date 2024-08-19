Второй форум "Освіта Дивосвіту 24" объявил даты проведения и расширяет формат
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пятого и шестого октября в Киеве во второй раз пройдет форум "Освіта Дивосвіту 24". В этом году событие масштабируется в просветительский фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024" и объединит два формата — форума, который рассмотрит смыслы, цели и возможности образования будущего и необходимость изменений с помощью ведущих экспертов — интеллектуалов, педагогов, представителей общественного и государственного секторов — и выставки, что представляет весь спектр возможностей образования: центры развития для детей, садики, школы, лицеи, вузы, образовательные курсы и сервисы для детей и взрослых. Форум будет проходить в Pochayna Event Hall, а выставка – на просторной парковке возле ТЦ "Gorodok Gallery"
Событие обещает стать самым масштабным в Украине в сфере образования для родителей, для будущих учеников и педагогов, ведь к выставочной зоне на два дня присоединятся более 100 образовательных учреждений и более 30 спикеров будут передавать свой опыт на четырех тематических сценах. "Освіта Дивосвіту" станет местом нетворкинга, поиска общих идей и решений. Слоган события: Образование – наше общее дело!
Просветительный фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024", предназначенный и для педагогов — учителей, преподавателей, директоров школ, образовательных управленцев, и для родителей — заинтересованных воспитать достойную и свободную личность, и для потенциальных учеников всех возрастов и является единственным в Украине событием о смысле образования. Он будет интересен всем, кто занимается или интересуется образованием и кому не безразлично будущее Украины, которое невозможно без изменений. Тема форума: "Свобода собственная и общая в образовании будущего".
В течение двух дней выдающиеся интеллектуалы Украины представят актуальные идеи, цели и перспективы будущего образования.
Целями Форума являются:
- приобщиться к сильному коммьюнити личностей-творцов изменений
- узнать о практических кейсах воспитания личностей от прогрессивных лидеров
- пообщаться с лидерами мнений и увидеть будущее под новым углом
"Война позволяет нам осознать одну страшную закономерность. Лишь когда рушится старая жизнь, старые опоры, старые представления о том, что хорошо, а что плохо, возможно рождение нового. Мы можем стать пределом мудрой, свободной жизни, где ценностью является сама жизнь. На грани усмотреть тропу Дивосвіту, сердцем увидеть, зажечь удивлением мечту. Мы стремимся к свободной стране. Свободная страна требует свободных людей… Свободные люди начинаются со свободного сознания… Так что Образование — наше общее дело. Дивосвіт нуждается в том, кто его будет творить." — объясняет идею нынешнего события меценатка Инесса Кравченко, по чьей инициативе и поддержке проводится уже второй раз "Освіта Дивосвіту".
Среди спикеров форума:
- Андрей Зелинский. Политолог, соучредитель Украинской академии лидерства, военный капеллан
- Алла Дубровик-Рохова. Председатель правления Офиса развития публичной политики, соучредитель украинской общественной школы в Мюнхене "SchlauUA", советник Министра образования и науки Украины по вопросам школьного образования за рубежом
- Владимир Козленко. Основатель сети образовательных учреждений КГДШ Вселенная
- Ирина Миньковская. СЕО "Я и моя школа", г. Харьков
- Екатерина Ясько. Психолог, фасилитатор, автор программ поддержки, сплочения и развития школьных команд и образовательных сообществ через искусство.
- Лидия Билас. Основательница сети образовательных проектов МрійДій.
- Петр Черноморец. Кандидат биологических наук, соавтор "Змінотворців", преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, преподаватель
- Виктория Гнап. Президент фонда "Несокрушимая Украина", основательница "Первой украинской школы" для переселенцев в Польше
- Янина Хижинская. Директор экосистемы образовательных проектов Unique Hub, соучредительница методического центра Powered, преподаватель ИИ для детей и взрослых
- Егор Стадный. Вице-президент по бакалаврским программам Kyiv School of Economics
- Леся Мыськив. Основательница детского сада "Счастье Kids" и БО "Право на Счастье". Доктор юридических наук
- Ирина Жданова. Основательница ОО "Фонд "Открытая политика", основательница Научного лицея им. Клима Чурюмова, кандидат исторических наук
- Ольга Шаповал. Исполнительный директор Kharkiv IT Cluster
- Ирина Ецкало. Основатель и директор сервиса по подбору украинских образовательных учреждений в Украине и мире School Navigator и основательница украинской школы в Румынии UkrKidsHub
- Марина Дьяченко. Соучредительница и СЕО MANEZH company, г. Черкассы
- Ольга Дуда. Нейрофилософ и футуролог. Основательница Open Circle: University of generations
- Татьяна Коленчук. Организационный консультант, эксперт в области построения и налаживания оргструктуры и систематизации бизнес-процессов
- Наталья Лимонова. Основатель математической платформы GIOS, член Правления STEM Коалиции, Председатель Правления EdTech Ukraine Association, соучредительница ОО "Цифровое Будущее Образование"
- Юлия Нестерец. Основательница философского сообщества Градус сознания, директор частной школы Happy Learning, IT-предприниматель
- Лариса Андрейченко. Соучредительница и руководительница школы Britannica School, педагог, соинициатор Сообщества украинских педагогов
- Марианна Колобухова. Консультант по образованию и карьере, разработчик индивидуальных стратегий обучения, автор методики Дизайн Образования
- Ксения Фощий. Волонтер, реабилитолог
- Светлана Губина. Координатор образовательных программ ОО "Центр гендерной культуры" г. Харьков, гендерный тренер, эксперт по гендерным вопросам.
- Виталий Хромец. Доктор философских наук, координатор инициативной группы "Иначе образование"
- Александр Филоненко. Доктор философских наук, доцент философского факультета ХНУ имени В. Н. Каразина
- Андрей Мельник. Основатель среды мышления cowo.guru
- Александр Зайома. Преподаватель ораторского мастерства и спичрайтер
- Владимир Никитин. Публичный мыслитель, поэт
и еще многие эксперты и профессиональные педагоги.
В первый день спикеры, являющиеся интеллектуальными и духовными авторитетами Украины, рассмотрят актуальные смыслы, цели и возможности образования будущего.
Во второй день форума на четырех тематических сценах спикеры от образования, бизнеса, общественных и государственных организаций представят свои уникальные практические кейсы. Опыт спикеров поможет двигаться к идеальному образовательному опыту на разных уровнях всем участникам отрасли. Для педагогов форум откроет возможности для перехода от конкуренции к сотрудничеству и взаимоусилению. Для сознательных родителей событие станет открытием сферы образования в Украине, ее возможностей и подходов.
Военнослужащие и участники боевых действий могут посетить событие бесплатно при наличии подтверждающего документа.
И форум, и выставку можно посетить всей семье. В то время, пока родители будут заняты, предусмотрена возможность оставить детей под наблюдением профессиональных детских аниматоров в развлекательном центре "Країна мрій", находящемся на 2-м этаже ТЦ Gorodok Gallery, за предъявление билета — со скидкой -20%.
Форум "Освіта Дивосвіту 2024" станет откровенным разговором об изменениях в образовании, которые должны обеспечить трансформацию украинцев и Украины. Ведь образование должно рождать субъекта и личность, способную творить Дивосвіт.
Дивосвіт – это мир свободных людей, воплощающих в жизнь свои мечты. Концепция форума основана на книге Андрея Зелинского "Семенные звезды". Это аллегорическая сказка, где каждый герой непревзойденно играет свою важную роль, добавляя в общую историю собственных смыслов, а каждое событие побуждает к глубоким размышлениям и способствует личному росту. Путь героя этой сказки и был взят за основу.
Организаторы – неформальная исследовательская платформа Людина Диво Світ, сервис по подбору образовательных заведений School Navigator, Pochayna Event Hall, ТЦ Gorodok Gallery.
Партнеры: Моршинская, "Я и моя школа", сеть детских развлекательных центров "Країна Мрій".
Генеральный информационный партнер: Освіта.UA
Медиа-партнеры: UNN, Oboz.ua, Телеграф, Хочу, Вечерний Киев, Общественное радио, Womo, Деловая столица, Депо, Киев 24, радио Перец ФМ, Освіта Нова
Следите за новостями на сайте: https://forum-osvita-dyvosvitu.koleso-gizni.com.ua/
и в соцсетях:
- Facebook: https://www.facebook.com/osvitadyvosvity2024/
- Instagram: instagram.com/osvita_dyvosvitu_2024
- Telegram: https://t.me/osvita_dyvosvitu_2024
ЧТО: "Освіта Дивосвіту 2024"
ГДЕ: форум — Pochayna Event Hall, просп. С. Бандеры, 23, 3-й этаж, выставка — парковка ТЦ Gorodok Gallery
КОГДА: 5-6 октября