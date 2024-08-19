Другий форум "Освіта Дивосвіту 24" оголосив дати проведення та розширює формат

П'ятого та шостого жовтня у Києві вдруге пройде форум "Освіта Дивосвіту". Цього року подія масштабується у просвітній фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024" й об’єднає два формати — форуму, що розгляне сенси, цілі та можливості освіти майбутнього та необхідність змін за допомогою провідних експертів — інтелектуалів, освітян, представників громадського й державного секторів — та виставки, що презентує весь спектр можливостей освіти: центри розвитку для дітей, садочки, школи, ліцеї, ВНЗ, освітні курси та сервіси для дітей та дорослих. Форум проходитиме в Pochayna Event Hall, а виставка — на просторій парковці біля ТЦ "Gorodok Gallery"

Подія обіцяє стати наймасштабнішою в Україні у сфері освіти для батьків, для майбутніх учнів та для освітян, адже до виставкової зони на два дні доєднаються понад 100 освітніх закладів та понад 30 спікерів передаватимуть свій досвід на чотирьох тематичних сценах. "Освіта Дивосвіту" стане місцем нетворкінгу, пошуку спільних ідей та рішень. Слоган події: Освіта — наша спільна справа!

Просвітній фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024", призначений і для освітян — вчителів, викладачів, директорів шкіл, освітніх управлінців, і для батьків — зацікавлених виховати гідну та вільну особистість, і для потенційних учнів будь-якого віку та є єдиною в Україні подією про сенси освіти. Він буде цікавим для всіх, хто займається чи цікавиться освітою і кому не байдуже майбутнє України, яке неможливе без змін. Тема цьогорічного форуму: "Свобода власна та спільна в освіті майбутнього".

Протягом двох днів видатні інтелектуали України представлять актуальні ідеї, цілі та перспективи майбутньої освіти.

Цілями Форуму є:

долучитися до сильного ком’юніті особистостей-змінотворців дізнатися про практичні кейси виховання особистостей від прогресивних лідерів поспілкуватись із лідерами думок і побачити майбутнє під новим кутом

"Війна дозволяє нам усвідомити одну страшну закономірність. Лише коли рушиться старе життя, старі опори, старі уявлення про те, що добре, а що погано, можливо народження нового. Ми можемо стати межею мудрого, вільного життя, де цінністю є саме життя. На межі угледіти стежину Дивосвіту, серцем побачити, запалити подивом мрію. Ми прагнемо вільної країни. Вільна країна потребує вільних людей… Вільні люди починаються з вільної свідомості… Тож, Освіта — наша спільна справа. Дивосвіт потребує того, хто його буде творити." — пояснює ідею цьогорічної події меценатка Інесса Кравченко, за чиєї ініціативи та підтримки проводиться вже вдруге Освіта Дивосвіту.

Серед спікерів форуму:

Андрій Зелінський. Політолог, співзасновник Української академії лідерства, військовий капелан

Політолог, співзасновник Української академії лідерства, військовий капелан Алла Дубровик-Рохова . Голова правління Офісу розвитку публічної політики, співзасновниця української громадської школи в Мюнхені "SchlauUA", радниця Міністра освіти та науки України з питань шкільної освіти закордоном

. Голова правління Офісу розвитку публічної політики, співзасновниця української громадської школи в Мюнхені "SchlauUA", радниця Міністра освіти та науки України з питань шкільної освіти закордоном Володимир Козленко. Засновник мережі освітніх закладів КМДШ Всесвіт

Засновник мережі освітніх закладів КМДШ Всесвіт Ірина Міньковська. СЕО "Я і моя школа", м. Харків

СЕО "Я і моя школа", м. Харків Катерина Ясько . Психологиня, фасилітаторка, авторка програм підтримки, згуртування і розвитку шкільних команд та освітянських спільнот через мистецтво.

. Психологиня, фасилітаторка, авторка програм підтримки, згуртування і розвитку шкільних команд та освітянських спільнот через мистецтво. Лідія Білас. Засновниця мережі освітніх проєктів МрійДій.

Засновниця мережі освітніх проєктів МрійДій. Петро Чорноморець . Кандидат біологічних наук, співавтор Змінотворців, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, викладач

. Кандидат біологічних наук, співавтор Змінотворців, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, викладач Вікторія Гнап. Президентка фундації "Незламна Україна", засновниця "Першої української школи" для переселенців у Польщі

Президентка фундації "Незламна Україна", засновниця "Першої української школи" для переселенців у Польщі Яніна Хіжінська . Директорка екосистеми освітніх проєктів Unique Hub, співзасновниця методичного центру Powered, викладачка ШІ для дітей та дорослих

. Директорка екосистеми освітніх проєктів Unique Hub, співзасновниця методичного центру Powered, викладачка ШІ для дітей та дорослих Єгор Стадний . Віцепрезидент з бакалаврських програм Kyiv School of Economics

. Віцепрезидент з бакалаврських програм Kyiv School of Economics Леся Миськів. Засновниця дитячого садочку "ЩастяKids" та БО "Право на Щастя". Докторка юридичних наук

Засновниця дитячого садочку "ЩастяKids" та БО "Право на Щастя". Докторка юридичних наук Ірина Жданова. Засновниця ГО "Фонд "Відкрита політика", засновниця Наукового ліцею ім. Клима Чурюмова, кандидат історичних наук

Засновниця ГО "Фонд "Відкрита політика", засновниця Наукового ліцею ім. Клима Чурюмова, кандидат історичних наук Ольга Шаповал. Виконавча директорка Kharkiv IT Cluster

Виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ірина Єцкало. Засновниця та директорка сервісу з підбору українських освітніх закладів в Україні та світі School Navigator та засновниця української школи в Румунії UkrKidsHub

Засновниця та директорка сервісу з підбору українських освітніх закладів в Україні та світі School Navigator та засновниця української школи в Румунії UkrKidsHub Марина Дяченко. Співзасновниця та СЕО MANEZH company, м. Черкаси

Співзасновниця та СЕО MANEZH company, м. Черкаси Ольга Дуда. Нейрофілософ та футуролог. Засновниця Open Circle: University of generations

Нейрофілософ та футуролог. Засновниця Open Circle: University of generations Тетяна Колєнчук . Організаційний консультант, експерт в області побудови та налагодженню оргструктури та систематизації бізнес процесів

. Організаційний консультант, експерт в області побудови та налагодженню оргструктури та систематизації бізнес процесів Наталія Лимонова . Засновниця математичної платформи GIOS, член Правління STEM Коаліції, Голова Правління EdTech Ukraine Association, співзасновниця ГО "Цифрове Майбутнє Освіти"

. Засновниця математичної платформи GIOS, член Правління STEM Коаліції, Голова Правління EdTech Ukraine Association, співзасновниця ГО "Цифрове Майбутнє Освіти" Юлія Нестерець. Засновниця філософської спільноти Градус свідомості, директорка приватної школи Happy Learning, IT- підприємиця

Лариса Андрійченко. Співзасновниця та очільниця школи Britannica School, освітянка, співініціаторка Спільноти українських освітян

Співзасновниця та очільниця школи Britannica School, освітянка, співініціаторка Спільноти українських освітян Мар’яна Калабухова. Консультантка з освіти та карʼєри, розробниця індивідуальних стратегій навчання, автор методики Дизайн Освіти

Консультантка з освіти та карʼєри, розробниця індивідуальних стратегій навчання, автор методики Дизайн Освіти Ксенія Фощій. Волонтерка, реабілітолог

Волонтерка, реабілітолог Світлана Губіна. Координаторка освітніх програм ГО "Центр гендерної культури" м. Харків, гендерна тренерка, експертка з гендерних питань.

Координаторка освітніх програм ГО "Центр гендерної культури" м. Харків, гендерна тренерка, експертка з гендерних питань. Віталій Хромець. Доктор філософських наук, координатор ініціативної групи "Інакша освіта"

Доктор філософських наук, координатор ініціативної групи "Інакша освіта" Олександр Філоненко. Доктор філософських наук, доцент філософського факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна

Доктор філософських наук, доцент філософського факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна Андрій Мельник. Засновник середовища мислення cowo.guru

Засновник середовища мислення cowo.guru Олександр Зайома. Викладач ораторської майстерності та спічрайтер

Викладач ораторської майстерності та спічрайтер Володимир Нікітін. Публічний мислитель, поет

та ще багато експертів та професійних освітян.

В перший день спікери, що є інтелектуальними та духовними авторитетами України, розглянуть актуальні сенси, цілі та можливості освіти майбутнього.

В другий день форуму на чотирьох тематичних сценах спікери від освіти, бізнесу, громадських та державних організацій презентуватимуть свої унікальні практичні кейси. Досвід спікерів допоможе рухатися до ідеального освітнього досвіду на різних рівнях всім учасникам галузі. Для освітян форум відкриє можливості для переходу від конкуренції до співпраці та взаємопідсилення. Для свідомих батьків подія стане відкриттям сфери освіти в Україні, її можливостей та підходів.

Військовослужбовці та учасники бойових дій можуть відвідати подію безкоштовно за наявності підтверджуючого документу.

І форум, і виставку можна відвідати усією родиною. На той час, поки батьки будуть зайняті, передбачена можливість залишити дітей під наглядом професійних дитячих аніматорів в розважальному центрі "Країна мрій", що знаходиться на 2-му поверсі ТЦ Gorodok Gallery, за пред’явлення квитка — зі знижкою -20%.

Форум "Освіта Дивосвіту" стане відвертою розмовою про зміни в освіті, що мають забезпечити трансформацію українців та України. Адже освіта має народжувати субʼєкта й особистість, здатну творити Дивосвіт.

Дивосвіт – це світ вільних людей, що втілюють у життя свої мрії. Концепція форуму заснована на книзі Андрія Зелінського "Семенові зорі". Це – алегорична казка, де кожен герой неперевершено грає свою важливу роль, додаючи у спільну історію власних сенсів, а кожна подія спонукає до глибоких роздумів і сприяє особистому зростанню. Шлях героя цієї казки і було взято за основу.

Організатори — неформальна дослідницька платформа Людина Диво Світ, сервіс з підбору освітніх закладів School Navigator, Pochayna Event Hall, ТЦ Gorodok Gallery.

Партнери: Моршинська, "Я і моя школа", мережа дитячих розважальних центрів "Країна Мрій".

Генеральний інформаційний партнер: Освіта.UA.

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ЩО: "Освіта Дивосвіту 2024"

ДЕ: форум — Pochayna Event Hall, просп. С. Бандери, 23, 3-й поверх, виставка — парковка ТЦ Gorodok Gallery

КОЛИ: 5-6 жовтня

КВИТКИ: https://concert.ua/uk/event/osvita-dyvosvitu-2024