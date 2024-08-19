Шабунин получил "свободу передвижения" благодаря фиктивным командировкам в НАПК – СМИ

Виталий Шабунин фактически признал, что письма о его командировке из армии в НАПК были фиктивными. Об этом пишет журналист Владимир Бойко.

"Оказывается, Новиков и Сытник (экс-руководители НАПК) изготовляли письма на имя командира воинской части с просьбой прикомандировать солдата Шабунина в НАПК не для того, чтобы помочь уклониться от военной службы, а с целью обеспечить водителю-электрику Шабунину… "доступ к южному и восточному фронтам", – пишет Бойко.

Сам Шабунин ранее рассказывал СМИ, что хотел получить свободу передвижения.

"Примечательно, что сам Шабунин фактически подтвердил фиктивность этих писем. Но в секретную миссию солдата Шабунина на "южном и восточном фронтах" не поверил ни следователь судья ВАКС, ни в самом НАПК после увольнения оттуда его друзья", — отмечает "Закон и бизнес".

Издание также приводит ответ Национального агентства по предотвращению коррупции, в котором указано, что агентству ничего не известно о прикомандированном к ним Шабунине и его задачах.

При этом, по словам Владимира Бойко, в своей воинской части солдаты Шабунин и Шерембей (соучредитель благотворительного фонда "Пациенты Украины") в 2022-2023 годах фиктивно были указаны на службе среди других 20 "мертвых душ".

Напомним, НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением экс-председателем НАПК Александром Новиковым и его экс-заместителем Артемом Сытником, которые подписывали письма о липовых командировках Шабунина в НАПК.

Ранее Командование Сил ТрО обращалось в ДБР с просьбой привлечь к уголовной ответственности командира воинской части, где "служил" Шабунин, за предоставление тому незаконных командировок и выплат.

А ДБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder, который волонтеры передали для ВСУ.