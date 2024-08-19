Шабунін отримав "свободу пересування" завдяки фіктивним відрядженням до НАЗК – ЗМІ

Віталій Шабунін фактично визнав, що листи про його відрядження з армії до НАЗК були фіктивними. Про це пише журналіст Володимир Бойко.

Виявляється, Новіков і Ситник (екскерівники НАЗК) виготовляли листи на ім’я командира військової частини з проханням прикомандирувати солдата Шабуніна до НАЗК не для того, щоби допомогти ухилитись від військової служби, а з метою забезпечити водію-електрику Шабуніну… "доступ до південного та східного фронтів", – пише Бойко.

Сам Шабунін раніше розповідав ЗМІ, що хотів отримати "свободу пересування".

"Прикметно, що сам Шабунін фактично підтвердив фіктивність цих листів. Але у секретну місію солдата Шабуніна на "південному та східному фронтах", не повірив ні слідчий суддя ВАКС, ні у самому НАЗК після звільнення звідти його друзів", – зазначає "Закон і бізнес".

Видання також наводить відповідь Національного агентства з запобігання корупції, в якій вказано, що агентству нічого невідомо про прикомандированого до них Шабуніна і його завдання.

При цьому, за словами Володимира Бойка, у своїй військовій частині солдати Шабунін і Шерембей (співзасновник благодійного фонду "Пацієнти України") у 2022-2023 роках фіктивно був зазначений на службі серед інших 20 "мертвих душ".

Нагадаємо, НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем ексголовою НАЗК Олександром Новіковим та його ексзаступником Артемом Ситником, які підписували листи про липові відрядження Шабуніна до НАЗК.

Раніше Командування Сил ТрО зверталося до ДБР з проханням притягнути до кримінальної відповідальності командира військової частини, де "служив" Шабунін, за надання тому незаконних відряджень і виплат.

А ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипа Nissan Pathfinder, який волонтери передали для ЗСУ.