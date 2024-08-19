Что будет с мобилизацией 20-летних: в комитете по нацбезопасности объяснили

Мобилизационное законодательство нардепы всегда комментируют очень осторожно

В Украине продолжается общая мобилизация, она была продлена до 15 ноября 2023 года. Вместе с тем, в информационном пространстве все чаще можно услышать о том, что мобилизация должна быть уже с 20 лет. Однако Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороны и разведки в настоящее время предметно не рассматривает снижение мобилизационного возраста до 20 лет.

Об этом "Телеграфу" сообщили члены парламентского комитета. Развернутую версию читайте в материале: Мобилизация с 20 лет? Что говорят в Раде

"На комитете пока данный вопрос не рассматривается и не рассматривался", — уверяет "Слуга народа", член оборонного комитета Юрий Здебский.

"На сегодняшний день есть консолидированная позиция, что никакого снижения мобилизационного возраста не рассматривается. Дальше будем видеть, но на этот момент решения ниже 25 лет мы не рассматриваем" – добавляет член комитета, нардеп Федор Вениславский.

"Подобная инициатива скорее мнение отдельных коллег по парламенту и пока не обсуждается в комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки", — подводит черту член комитета, "Слуга народа" Игорь Копытин в комментарии "Телеграфу".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, могут ли призвать в армию мужчин до 25 лет: категории, подлежащие мобилизации. Несмотря на то, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет обычно относят к категории призывников, существуют случаи, когда их могут мобилизовать.