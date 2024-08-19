"Обнулим" Украину: в Раде объяснили опасность мобилизации 20-летних

Такие действия "обнулят" Украину с точки зрения трудоспособного и креативного мужского населения

Снижение мобилизационного возраста до 20 лет может привести к тому, что украинские юноши будут покидать Украину навсегда. То же касается и детей за границей, которые станут юношами.

Об этом "Телеграфу" сказал нардеп от "Слуги народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Александр Федиенко в материале: "Мобилизация с 20 лет? Что говорят в Раде".

"Это приведет к тому, что мы спровоцируем ситуацию, когда возрастная группа 20-25 лет будет каким-либо образом уезжать из страны и уже никогда не вернется. Мы "обнулим" Украину с точки зрения трудоспособного и креативного мужского населения. Даже сейчас родители вывозят из страны детей до 18 лет. И уже те дети, которые там [за границей] станут юношами, никогда не вернутся в страну. До 25 лет должно быть свободное, в рамках действующего законодательства, конечно, передвижение граждан Украины. А не так, что всем запретили и всё", — отметил народный депутат.

Впрочем, по словам нардепа, если война затянется, парламенту придется влиять на понижение мобилизационного возраста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что предложение снизить возраст призыва до 20 лет впервые прозвучало в апреле от ветерана АТО и руководителя фонда "Вернись живым" Тараса Чмута. Тогда в беседе с "Телеграфом" он подчеркнул, что вопрос о снижении верхней планки мобилизационного возраста с 60 до 50 лет в любом случае нуждается в тщательном исследовании.