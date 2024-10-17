Забудем о суржике: как правильно назвать "перчатку" на украинском

Почему "перчатка" — это ошибка, и как правильно называть этот аксессуар на украинском

В последнее время все больше наших сограждан сознательно перешли на украинский. Это отличная тенденция, способствующая укреплению национальной идентичности.

Однако в процессе перехода иногда случаются речевые ошибки, в частности употребление суржиковых слов. Одним из таких примеров есть слово "перчатка". "Телеграф" выяснил, как его перевести правильно.

Почему "перчатка" — это неправильно

Слово "перчатка" отсутствует в украинском языке. Это типичный пример суржика и русизма, которого следует избегать. Употребление таких слов не только обедняет наш язык, но и препятствует его естественному развитию.

Как правильно

В украинском языке есть два замечательных соответствия:

Рукавичка – это основной термин для обозначения этого аксессуара. По определению Академического толкового словаря украинского языка (СУМ ): "Рукавичка — Изделие из тонкой ткани, кожи, хлопчатобумажных нитей и т.п. с отделениями (для всех пальцев), которое надевают на кисть руки." Пример использования: "Вам не здається, що море пестить вашу щоку лайковою рукавичкою?" (Юрий Яновский) Рукавиця – это альтернативный вариант, который также можно использовать. СУМ дает следующее определение: "Рукавица – Изделие из плотной теплой ткани, кожи, шерстяных нитей, меха и т.п. с отделением (для большого пальца), которое надевают на кисть руки в холод или для работы." Пример употребления: "Бійці йшли у валянках, теплих шапках і теплих рукавицях" (Григорий Тютюнник)

Как запомнить

Чтобы легко запомнить правильный вариант, обратите внимание на корень слова – "рука". Это логично, ведь этот аксессуар мы надеваем именно на руки.

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