Митрополиту УПЦ МП "Паші Мерседесу" стало погано в суді: стан критичний (фото)

За попередніми даними, стан Павла критичний

Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю (ще відомому в народі як "Паша Мерседес"), якому навесні зняли електронний браслет, стало погано прямо під час судового засідання. Його стан оцінюють як критичний.

Про це "Телеграфу" повідомили проінформовані джерела. За їхніми даними, митрополит відмовився переривати засідання суду, а також від "швидкої". Проте вже після нього не зміг самостійно залишити будівлю.

Стверджується, що стан Павла Лебедя зараз є критичним. Відомо, що раніше митрополит УПЦ мав проблеми з серцем. 2023 року з’являлася інформація про те, що його госпіталізували та прооперували у кардіологічному відділенні однієї з лікарень міста Києва. У нього відбувся гострий інфаркт міокарда.

Нагадаємо, митрополита Павла звинувачують у підтримці російської агресії проти України. Його затримали, але він пробув за ґратами менш як місяць. За Павла внесли заставу 33 млн грн. СБУ у жовтні 2023 року направила до суду справу, за якою митрополит звинувачується за двома статтями. Це ч. 2 ст. 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, вчинене посадовцем повторно) та 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Росії проти України, скоєне посадовцем повторно). У квітні 2024 року з нього зняли електронний браслет.