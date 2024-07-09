За сбежавшего за границу партнера Коломойского взялось ГБР: задержан его сообщник

Боголюбову сообщили о подозрении по двум статьям

Государственное бюро расследований Украины выдвинуло обвинения экс-совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и сотруднику пограничной службы, помогшему ему нелегально покинуть страну. Задержан руководитель группы инспекторов пограничного контроля пункта "Ягодин".

Как сообщается на сайте ГБР, расследование выявило, что 24 июня 2024 года олигарх вместе с близким родственником выехал поездом "Киев — Хелм", хотя официально границу не пересекал. Установлено, что Боголюбов использовал недействительный украинский паспорт, принадлежащий гражданину, находящемуся в Украине.

Задержанный пограничник передал документы пассажиров подчиненному, заявив о личной проверке купе Боголюбова и его спутника. На польской стороне олигарх предъявил уже свой настоящий заграничный паспорт.

Боголюбову и пограничнику предъявлены обвинения в незаконной переправке лиц через госграницу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Олигарху также вменяется незаконное завладение паспортом (ч. 3 ст. 357 УК Украины).

Максимальное наказание по этим статьям — до 7 лет лишения свободы. Пограничник взят под стражу с возможностью внесения залога в 25 млн гривен.

Напомним, по данным, ранее обнародованным "УП", Боголюбов покинул Украину в ночь на 24 июня на поезде Киев – Хельм. Причиной побега назвали то, что БЭБ готовит ему подозрение в деле "ПриватБанка". Сейчас бизнесмен, по данным издания, в Австрии. Примечательно, что Боголюбову 62 года и он мог покинуть Украину, несмотря на мобилизацию. Однако бизнесмен уехал по поддельным документам.

Ранее "Телеграф" сообщал что в 2023 году Боголюбов закрутил роман с высокопоставленной чиновницей из Министерства иностранных дел. Его избранницей стала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. В марте Эмине Джапарова родила от него дочь. В апреле этого года Джапарову уволили с должности в Кабмине.