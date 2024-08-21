"Солидно": Залужный показал редкое фото с женой, украинцы в восторге

Украинцы засыпали супругов комплиментами

Украинский "железный" генерал и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал снимок с женой. Супруги на фото позируют в деловых костюмах.

Редким снимком с женой бывший Главком ВСУ поделился на своей странице в Фейсбук. Где именно было сделано фото и при каких обстоятельствах генерал не уточнил.

Залужный сменил привычный "пиксель" на деловые костюмы. На фото он одет в черный классический костюм с пиджаком, белую рубашку и туфли. Дополняет его деловой образ бардовый галстук. Супруга Елена одета тоже в брючный костюм с пиджаком серого цвета, белую рубашку и белые кроссовки.

Можно предположить по внешнему виду супругов и заднему фону, что они посетили какое-то деловое мероприятие в Британии. Однако никаких комментариев от самого Залужного или его супруги на этот счет нет. Поэтому остается только догадываться, где же побывал украинский генерал со своей женой.

Украинцы в комментариях засыпали супружескую пару комплиментами и отметили, что "железный" генерал выглядит солидно, хоть и непривычно видеть его не в форме.

Напомним, что в феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ и в марте назначил послом в Великобританию. Приступил к выполнению своих обязанностей украинский генерал только в середине июля.

Также "Телеграф" рассказывал о том, Валерий Залужный засветился на выпускном параде в Royal Military Academy Sandhurst. Это одно из элитных учебных заведений Британии.