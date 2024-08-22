Потужні вибухи та чорний дим: у Білій Церкві місцевих налякала незвичайна пожежа, що відомо (відео)

Місцеві пабліки стверджують, що нічого страшного не відбулося

У четвер, 22 серпня, мешканців Білої Церкви неабияк налякали потужні вибухи у місті. За попередньою інформацією загорівся склад з феєрверками.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Вибухи чути у різних куточках міста.

Зауважимо, що у місцевому пабліку "Біла Церква Підслухано", повідомлення про пожежу на складі феєрверків видалили за кілька хвилин, разом з ним зникли і відео очевидців. Натомість залишили лаконічне повідомлення про пожежу.

Водночас у місцеву пабліку "BCTV Біла Церква БЦТВ" написали, що все нормально і нічого страшного не відбулося.

Офіційної інформації від державних органів нині не надходило.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві невідомі вночі запустили салют. Мешканці Дарницького району Києва прокинулися від гучних звуків, схожих на вибухи чи автоматну чергу.