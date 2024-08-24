"Но є одно "але": Арестович взбесил украинцев, смешав русский с украинским на День Независимости

Его "винегрет" из языков не оценили

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, который внезапно "переобулся" после начала операции ВСУ в Курской области, поздравил украинцев с Днем Независимости. Он сделал это на дикой смеси украинского и русского языков, которую нельзя назвать даже суржиком. Большинству украинцев его "оригинальная идея" не понравилась.

Свое поздравление Арестович опубликовал в соцсетях. Вероятно, он хотел проиллюстрировать, что язык — не основной критерий украинца, однако вызвал шквал критики.

"Ми очень різні. У нас відмінні представления про майбутнє. Ми все еще сперечаємося і будем спорить ще довго.У кожного из нас — свої желания, та свой образ бажаної України. Но є одно "але". Всі эти споры можливі только тому, шо Украина є. А если України не будет, уже не буде не суперечок, ні нас — таких різних. Запорукою того, що дискусії можливі, а значит, є надежда, является суб’єктність Украины. Вона нам дуже важко дается. Множество глупостей зроблено и делаются", — написал Арестович (орфография сохранена).

Многие украинцы ответили ему на том же "гибриде" языков. Некоторые вспомнили премьер-министра Украины времен беглого президента Виктора Януковича, который тоже говорил, жутко искажая украинский язык.

"Але є одне "але"?) Ось так все оставь — и опять придут руzzкіє і будуть защищать сваіх", "Мікола Янич ридає в васторгі!", "Тєкст пісав Азірів", "Кровь из глаз пошла на втором предложении от лютого суржика", "Учил по букварю Азарова?", "Опыты Алексея над собственным электоратом продолжаются… как только наступает затишье, вбрасывается очередная порция пургена. Отлично получается!", "Ой, ну уже писал бы на одном языке каком то, зачем вот это", — пишут комментаторы.

Однако стоит отметить, что есть и те, кому поздравление Арестовича понравилось. Они пишут, что "получили удовольствие" от чтения этого странного опуса и благодарят бывшего советника ОП.

Как сообщал "Телеграф" Украину с Днем Независимости поздравил и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что народ двух стран объединяют не только "родственные связи", но и желание дружить, а также не забыл напомнить о необходимости переговоров с Россией.