Возможно, вы еврей - проверьте себя: украинские фамилии еврейского происхождения

Некоторые даже не подозревают об этом

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, об их происхождении.

"Телеграф" рассказывает о фамилиях украинцев, которые могут указывать на еврейские корни. Некоторые даже не подозревают об этом.

Так, согласно данным из открытых источников, среди украинских еврейских фамилий существуют следующие:

Бродский;

Бялик;

Бурман;

Гусар;

Барский;

Гершкович;

Жаботинский;

Гольденберг;

Гуревич;

Гордон;

Гройсман;

Котлярский;

Добкин;

Если у вас такая фамилия, то возможно кто-то из предков является евреем.

Напомним, ранее мы писали о том, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии. Существует стереотип, что большинство украинских родовых имен заканчивается на "-енко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не совсем так.

Также мы сообщали о том, откуда пошли съедобные и животные фамилии украинцев. Предки верили, что фамилия может защитить человека от злых духов и другой нечистой силы.