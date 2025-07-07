Возможно, вы еврей - проверьте себя: украинские фамилии еврейского происхождения
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Некоторые даже не подозревают об этом
Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, об их происхождении.
"Телеграф" рассказывает о фамилиях украинцев, которые могут указывать на еврейские корни. Некоторые даже не подозревают об этом.
Так, согласно данным из открытых источников, среди украинских еврейских фамилий существуют следующие:
- Бродский;
- Бялик;
- Бурман;
- Гусар;
- Барский;
- Гершкович;
- Жаботинский;
- Гольденберг;
- Гуревич;
- Гордон;
- Гройсман;
- Котлярский;
- Добкин;
Если у вас такая фамилия, то возможно кто-то из предков является евреем.
Напомним, ранее мы писали о том, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии. Существует стереотип, что большинство украинских родовых имен заканчивается на "-енко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не совсем так.
Также мы сообщали о том, откуда пошли съедобные и животные фамилии украинцев. Предки верили, что фамилия может защитить человека от злых духов и другой нечистой силы.