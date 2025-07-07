В Украине есть гора "Цицька", с которой видно "Карпатское море": видео оттуда захватывает дух

Известная тремя именами, эта гора удивляет не только формой, но и сказочными пейзажами.

В Карпатах только успевай любоваться видами. Иногда они напоминают интересные и даже пикантные очертания, в частности гора Цицька, возвышающаяся над Воловцем. На ее вершине – металлический крест, с которого открывается невероятная панорама окрестностей.

Видео с вершины креста на Цицьке разместила пользовательница duhgory. Перед глазами наблюдателя откроется не только роскошный ландшафт, но и так называемое "Карпатское море". Это редкое атмосферное явление, когда горные вершины выступают над густым туманом, создавая иллюзию моря. Возникает оно из-за перепада температур, но несмотря на прозаическое объяснение, выглядит сказочно.

Что за гора Цицька

Эта гора имеет три названия. Кроме наименования за сходство с женскими персами, его называют также Дзьомбик. Официальное наименование – Воскресенский Верх. Ее высота 1219 метров. Сходство с грудьми заметно, когда смотреть на гору с перевала над Воловцем. Многие туристы ошибочно считают эту живописную вершину горой Темнатик, хотя на самом деле Темнатик расположен в нескольких сотнях метров к югу от горы Цицьки.

Как найти гору Цицька и вершины вокруг

Кроме "Карпатского моря" с горы можно увидеть поселок Воловец, горную долину Боржава, гору Пикуй. Подъем на нее несложный, поэтому туда часто сходят с детьми в рамках однодневных походов. Вероятно, именно поэтому первые две ступеньки лестницы на крест прижаты к нему. Общая высота креста — восемь метров.

Подъем на гору с детьми/ Александр Стефанович в Фейсбуке

Ранее "Телеграф" рассказывал о высокогорном озере Маричейка в Карпатах. Он находится в Верховинском районе и имеет ледниковое происхождение.