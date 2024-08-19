Люди с этими фамилиями делали вкуснейшую выпечку: проверьте, были ли пекари в вашем роду
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Всего таких родовых имен есть семь
Каждая из украинских фамилий таит за собой большую историю, которая может рассказать многое о жизни наших предков и об их деятельности. Например, ряд родовых имен давали тем, у кого особо хорошо получалась выпечка или эти люди работали пекарями.
Об этом говорится в научной работе языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии". Отмечается, что для таких людей занятие выпечкой было любимым делом и хобби.
В целом таких родовых имен насчитывается семь. Некоторые из них довольно распространены в Украине
Фамилии, которые давали пекарям:
- Пекарь,
- Пекаренко,
- Пекарук,
- Пекарчук,
- Пекарский;
- Калашник;
- Бекерский
Также есть фамилии, которые получали те, кто умеет вкусно готовить или их профессия была связана с кулинарией:
- Кухар;
- Кухаренко;
- Кухарец;
- Кухарук;
- Кухарчук;
- Кухаришин;
- Кухарский;
- Кухарик;
- Поваренко.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали людям, у которых было много денег. При этом, не всегда сразу можно понять, что эти родовые имена как-то связаны с богатством и деньгами.