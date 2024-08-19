Укр

Люди с этими фамилиями делали вкуснейшую выпечку: проверьте, были ли пекари в вашем роду

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Pixabay Новость обновлена 19 августа 2024, 17:54

Всего таких родовых имен есть семь

Каждая из украинских фамилий таит за собой большую историю, которая может рассказать многое о жизни наших предков и об их деятельности. Например, ряд родовых имен давали тем, у кого особо хорошо получалась выпечка или эти люди работали пекарями.

Об этом говорится в научной работе языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии". Отмечается, что для таких людей занятие выпечкой было любимым делом и хобби.

В целом таких родовых имен насчитывается семь. Некоторые из них довольно распространены в Украине

Фамилии, которые давали пекарям:

  • Пекарь,
  • Пекаренко,
  • Пекарук,
  • Пекарчук,
  • Пекарский;
  • Калашник;
  • Бекерский

Также есть фамилии, которые получали те, кто умеет вкусно готовить или их профессия была связана с кулинарией:

  • Кухар;
  • Кухаренко;
  • Кухарец;
  • Кухарук;
  • Кухарчук;
  • Кухаришин;
  • Кухарский;
  • Кухарик;
  • Поваренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали людям, у которых было много денег. При этом, не всегда сразу можно понять, что эти родовые имена как-то связаны с богатством и деньгами.

Теги:
#Украина #История #Фамилии