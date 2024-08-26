В Украине задерживается ряд поездов из-за массированной атаки РФ: список маршрутов

City Express в Киеве и Днепре работают по графику

В связи с масштабной атакой врага в понедельник, 26 августа, на железной дороге произошла задержка поездов. Однако все поезда как дальнего сообщения, так и пригородные продолжат движение.

К некоторым прибавят резервные тепловозы. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Фейсбуке.

"У нас есть несколько обесточений по разным регионам. Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего сообщения продолжат движение.", — отметили в сообщении.

В компании добавили, что пригородное движение электропоездами пока тоже задерживается. В целях обеспечения дальнейшей работы энергетики уже работают на местах.

Впрочем, в Укрзализныце добавили, что City Express в Киеве и Днепре работают по графику.

В настоящее время с отклонением от графика следуют 14 поездов. Среди них несколько тех, что идут через Ивано-Франковск. Например, №215/216 Черновцы-Запорожье-1 (+0:19).

Вот полный список:

Ранее "Телеграф" сообщил, что из-за массированного обстрела в ряде украинских городов начались перебои со светом. Отключения уже введены в Киеве и области, Одессе, Днепропетровщине, Тернополе, Ровно и Луцке. Кроме того, есть и разрушение гражданской инфраструктуры.