В Україні затримується низка поїздів через масовану атаку РФ: список маршрутів

City Express у Києві та Дніпрі працюють за графіком

У зв’язку з масштабною атакою ворога в понеділок, 26 серпня, на залізниці сталася затримка поїздів. Однак усі поїзди як далекого сполучення, так і приміські продовжать рух.

До деяких додадуть резервні тепловози. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Маємо декілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух.", – зазначили в повідомленні.

В компанії додали, що приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки. Задля забезпечення подальшої роботи енергетики вже працюють на місцях.

Втім в Укрзалізниці додали, що City Express у Києві та Дніпрі працюють за графіком.

Наразі з відхиленням від графіка йдуть 14 поїздів. Серед них кілька, які слідують через Франківськ. Як от №215/216 Чернівці-Запоріжжя-1 (+0:19).

Ось повний перелік:

Раніше "Телеграф" повідомив, що через масований обстріл у низці українських міст почалися перебої зі світлом. Відключення вже запроваджені у Києві та області, Одесі, на Дніпропетровщині, у Тернополі, Рівному та Луцьку. Окрім того, є й руйнування цивільної інфраструктури.