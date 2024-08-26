Сильно похудел и сменил имидж: как сейчас выглядит Гройсман и чем занимается во время войны (фото)

Экс-премьер-министр сильно изменился за последние годы

Владимир Гройсман — бывший премьер-министр Украины родом из Винничины. Он в свое время был заметной фигурой в украинском политикуме, а после отставки правительства в 2019 году покинул свой пост. После начала полномасштабной войны Владимир Гройсман на время пропал и публичного пространства, поговаривали даже, что он выехал из Украины. Однако теперь вернулся и пытается вернуть свое влияние, хотя на Винничине.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, чем он занимается и как теперь выглядит.

Владимир Гройсман тогда и сейчас. Фото: Getty Images

Владимир Гройсман — что о нем известно во время войны

Владимир Гройсман, которому сейчас 46 лет, начинал свою политическую карьеру в Виннице. Он был мэром областного центра в период с 2006 по 2014 год. Затем с 2016 по 2019 годы Гройсман стал премьер-министром Украины. После отставки его правительства в 2019 году, экс-премьер решил идти на выборы в Парламент и создал свою партию "Українська стратегія Гройсмана", которую и возглавил. Однако, по результатам выборов политик и его партия не попали в Верховную Раду при президентстве Зеленского.

После фиаско на выборах Гройсман пропал из информационного пространства украинской политики. А потом началась полномасштабная война, и поговаривали даже, что он покинул Украину.

Однако сейчас Владимир Гройсман в Украине. В марте 2022 года стало известно, политик возглавил Межрегиональный координационный гуманитарный штаб, созданный по инициативе нынешнего мэра Винницы Сергея Моргунова и главы областной рады Винницы Вячеслава Соколового. На своих страницах в соцсетях Владимир Гройсман активно высвечивает деятельность этого гуманитарного штаба и его помощь военным и гражданским.

Новый имидж Гройсмана — что изменилось

Украинцы привыкли видеть премьера Гройсмана полноватым, в строгих дорогих костюмах с белыми рубашками и галстуками. Однако после отставки Владимир Борисович, видимо, решил изменить имидж и теперь он выглядит совершенно по-другому. Так, на свежих фото в соцсетях политик позирует заметно похудевшим и с густой немного седоватой бородой.

Владимир Гройсман. Фото: Getty Images

При этом изменились и предпочтения в нарядах — Гройсмана можно увидеть в зауженных штанах, джинсах, ветровках, пуловерах и в не слишком вычурно-строгих рубашках. То же касается и обуви — теперь бывший премьер чаще появляется в удобных кроссовках, чем в офисных ботинках и туфлях.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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