Грузинские фанаты ворвались на российское ТВ, пропагандисты не оценили

Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Тина Канделаки раскритиковала грузинских фанатов за оскорбление президента РФ Владимира Путина. Грузинские болельщики исполнили знаменитую кричалку, момент попал в прямую трансляцию на российском федеральном канале "Матч ТВ".

Соответствующую публикацию Канделаки разместила на своем telegram-канале. Тина написала пост от лица "грузинки", хотя она является россиянкой.

"Во время трансляции игры Турция – Грузия, в эфире телеканала "Матч ТВ" с трибун были слышны оскорбления в адрес президента Российской Федерации.

Со стороны грузинских экстремистов ничего нового не происходит. Мы уже видели оскорбления в эфире грузинского телеканала и помним, как и где закончил тот журналист. Сейчас его не видно и не слышно, прославился он только тем, что оскорбил Владимира Владимировича.

Теперь вторая провокация. Тоже понятно, что эта акция связана с тем, что грузины категорически не хотят идти на поводу Америки. И то, что происходит в грузинской политике за последние два месяца, вызывает сопротивление Вашингтона.

Поэтому единственное, что остается – совершить грубую провокацию, взять и оскорбить президента России. Грязно, пошло, не работало раньше и не сработает сейчас. Но для оппозиционеров, устраивающих драки в парламенте, дикость кажется верхом храбрости.

Все, кто эти акции инициирует, все, кто в них участвует, все, кто к ним имеет отношение, – как грузинка грузинам вам отвечу. Вы являетесь глупыми баранами, которых ведут на бойню. Вас как пушечное мясо, как это было много раз в истории, используют американские и европейские политики, чтобы отрезать Грузии пути к спасению. Но вы, слава богу, ничего не сможете сделать. Потому что разум всегда побеждал невежество", – написала Канделаки.

Тина Канделаки

Внимание, на видео присуствует ненормативная лексика.

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