"Это адекватная реакция": Путин притворился, что его не задели жесткие слова Байдена (видео)

Путин заявил, что оскорбление Байдена лишний раз подтверждает, что он будет лучше для России

Владимир Путин отреагировал на оскорбления президента США Джо Байдена в свой адрес. Российский диктатор заявил, что реакция американского коллеги якобы вполне "адекватная", учитывая все, что было сказано Путиным ранее.

Об этом президент РФ сказал сегодня после посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова. В беседе с журналистом Путин подчеркнул, что по-прежнему считает Байдена более выгодным для России президентом США.

"Это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Он же не может сказать: "Володя, спасибо, ты молодец, очень мне помог". Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. Это реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав. Вы спросили, что для нас лучше. Я могу повторить — Байден", — заявил Путин.

Напомним, что Джо Байден назвал Владимира Путина "сумасшедшим су**м сыном". Он сказал это в контексте рассуждений, что угроза изменения климата является экзистенциальной угрозой для выживания человечества.

Кроме того, на прошлой неделе Владимир Путин сделал выбор между Джо Байденом и Дональдом Трампом в преддверии президентских выборов в США. Российский диктатор заявил, что для России будет лучше, если президентом США останется Джо Байден. Этот кандидат "более прогнозируемый и опытный".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Трамп назвал РФ "военной машиной", которая победила Гитлера и Наполеона. При этом он напрочь забыл о том, что во Второй мировой войне принимала участие и Украина.