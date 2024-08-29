Простая парикмахер с имуществом на миллионы? Как выглядит "загадочная жена" мэра Одессы Труханова и что о ней известно

Как выглядит женщина, которую прячет от деклараций мэр Одессы

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов — известный на всю Украину чиновник. О нем знают далеко за пределами одесского региона, однако, скорее из-за скандалов и его одиозности. А еще за попытки сохранить в украинской Одессе "атрибутику" российской культуры, даже во время войны с Россией. А вот о его жене или сожительнице известно куда меньше.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Татьяне Колтуновой, которая вроде как уже бывшая жена Труханова. Однако, все свидетельствует о том, что они и дальше живут вместе и ведут совместный быт.

Татьяна Колтунова — жена или не жена Труханова?

Судя из публикаций в СМИ и с официального сайта одесской мэрии, Геннадий Труханов был женат или же сожительствует с женщиной по имени Татьяна Колтунова. По некоторым данным чиновник состоял в официальном браке в 1985-1997 годах. А потом развелся и не указывал вероятную жену Татьяну Колтунову в своих декларациях.

Геннадий Труханов с женой и дочками

То что развод Труханова был фиктивным и что он продолжает с ней сожительствовать даже доказывали в суде. В 2018 году НАБУ пыталось доказать, что мэр Одессы "ведет общий был" и сожительствует с Колтуновой, однако неправомерно не указывает ее в своих декларациях.

Также известно, что у Труханова есть две дочери от Татьяны Колтуновой. Причем старшая родилась в 1986 году в официальном браке, а вот младшая в 2000-м, когда чиновник уже был разведен.

Геннадий Труханов с женой Татьяной Колтуновой

Жена Труханова — парикмахер с недвижимостью на миллионы?

В СМИ много писали об элитном имуществе, недвижимости и автомобилях Татьяны Колтуновой. Так, в совместном расследовании ГО "Антикоррупционный офис" и "Автомайдан" (2017 год) говорится о том, что Татьяна Колтунова в 2009 году приобрела квартиру на 296м² в элитном ЖК "Ark Palace", которая расположена в районе "Аркадии" на расстоянии 1 км. от побережья Черного моря.

По данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Татьяна Анатольевна в 2012 году получила в собственность дом на 560м² в элитном коттеджном городке "Королевские сады", также расположенный в Аркадии, буквально в 100м. от побережья Черного моря. Однако, продала его в 2016 году. Есть также информация о покупке Колтуновой эллинга (это сооружение для постройки или ремонта в воздухоплавании и судостроении) на самом берегу моря.

Имеет в собственности супруга мэра Одессы Труханова не только недвижимость, но и корпоративные права как совладелец юридических лиц. А также элитный автомобиль Mercedes-Benz ML 350 2014-го года выпуска, который она приобрела в том же 2014-м.

При этом, согласно данным за 2017 год, жена Труханова была зарегистрирована как и физическое лицо-предприниматель (виды деятельности: предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества).

Где сейчас Татьяна Колтунова? Сожительствует ли она с мэром Одессы Геннадием Трухановым до сих пор? И чем занимается во время войны в Украине? Все эти вопросы остаются открытыми. К тому же, страниц "загадочной жены" одесского мэра в соцсетях найти не удалось. Видимо, она скрывается за никнеймами или не ведет соцсети.

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