Связи с РФ и подозрения в коррупции: назначение Гладкого начальником СБС вызвало вал критики

К новому начальнику штаба много вопросов

В Украине назначен начальник штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ. Им стал капитан Роман Гладкий, который, как утверждают аналитики из Deep State, был подозреваемым в государственной измене, шпионаже и коррупции.

Назначение Гладкого подтвердили источники "Liga.NET". В то время как аналитики из Deep State выступили с резкой критикой такого кадрового выбора. Сообщение сделали в своем Telegram. Утверждают, что Гладкий не имеет никакого отношения к беспилотникам, зато имеет жену с российским паспортом, а его дочь выступала на спортивных соревнованиях под флагом России.

"Неужели во всей украинской армии не нашелся достойный начальник штаба СБС, а нужен именно человек, который никакого отношения никогда не имел к беспилотникам?" — спрашивают аналитики.

Назначение Гладкого вызвало большую критику среди военных, отдельных политиков, активистов, волонтеров и неравнодушных граждан. Так, известный волонтер и активист Сергей Стерненко заявил, что назначение Гладкого на должность начальника сделано, чтобы разрушить СБС изнутри.

"Да, главком Сырский действительно назначил на должность начштаба Сил беспилотных систем Романа Гладкого, жена которого имеет российское гражданство, а его дочь выступала на соревнованиях под российским флагом. Это сделано, чтобы разрушить СБС изнутри. Процесс полноценного запуска СБС саботируется. Указ президента о создании был еще в феврале, а закона о СБС до сих пор нет», — написал Стерненко.

Нардеп Марьяна Безуглая также раскритиковала назначение Гладкого. Заявила, что не понимает, как ему удалось пройти проверку Службы безопасности Украины и до сих пор занимать самые высокие должности.

"Назначение именно этого человека начальником штаба — сознательное решение Сырского. Он был отправлен туда как "соглядатай", несмотря на протесты Вадима Сухаревского и его команды. Это типичный подход, который был использован много раз", — отметила Безуглая.

По ее словам, такой подход, в частности, привел к сложнейшей ситуации на Покровском направлении.

"Кризис и хаос в управлении на восточном фронте сейчас результат кумовства, ручного контроля и вмешательства до уровня взвода со стороны Сырского параллельно с выводом подразделений из Донецкой области", — написала Безуглая.

Возмущена назначением Гладкого и нардеп София Федина. Сообщение сделала на своей странице в Facebook.

"Новый и амбициозный род войск, каковыми есть Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, получает потенциальную "консерву" во главе начальника штаба. У нас среди десятков тысяч профессиональных военнослужащих не нашлось никого достойного? Чтобы без вопросов и нюансов? Требую от власти публичных объяснений! П.с. пишут, что это протеже ОПУ", — написала Федина.

Экс-советник министра обороны Украины Руслан Тростинский тоже высказался по поводу назначения Гладкого. "Были большие надежды на эти Силы, но кто-то имеет другие планы", — написал он.

Среди пользователей сети назначение начальником СБС Романа Гладкого также вызвало негодование. Пользователи сети оставили немало гневных комментариев.

Роман Гладкий — что о нем известно

Гладкий родился в Винницкой области, учился в Севастопольском военно-морском институте. С 1997 по 2013 годы занимал должности командира ракетно-артиллерийской боевой части малого противолодочного корабля "Луцк", командира среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" и командира большого десантного корабля "Константин Ольшанский".

Во время оккупации Севастополя россиянами Роман Гладкий выехал на подконтрольную Украине территорию, оставив в Крыму жену Елену, имеющую российское гражданство, и свою дочь. Позже в сети появилась информация о том, что дочь Гладкого в Севастополе выступала на соревнованиях по плаванию под российским флагом.

Дочь Гладкого с тренером

Награды дочери Гладкого за соревнование

В течение 2015-2016 годов Гладкий руководил управлением надводных и подводных сил Командования ВМС ВСУ. С 2016 по 2018 годы занимал должность первого заместителя командующего ВМС.

В июне 2018 года журналисты ТСН опубликовали сюжет о том, что Гладкого пыталось завербовать ФСБ РФ. Помешала этому контрразведка СБУ.

Роман Гладкий

После скандала, а также на фоне "финансово-экономических нарушений" и обнаружения у супруги Гладкого российского паспорта, его отстранили от должности.

Издание Depo.ua в 2020 году сообщало о том, что из Военно-Морских Сил ВСУ Роман Гладкий "был уволен из-за недостатков в служебной деятельности и зачислен в распоряжение Министра обороны Украины". Согласно данным издания, среди "недостатков" — подозрения в коррупции и шпионаже в пользу России.

Тем не менее уже в 2019 году Гладкий стал председателем Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, а в декабре 2020 года был назначен заместителем начальника штаба Командования ООС.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Зеленский сменил главу Сил специальных операций. Им стал Александр Трепак. Мы рассказывали, что о нем известно в материале: Герой Украины Трепак на позывной "Редут" назначен новым главой ССО