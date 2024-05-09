Герой Украины Трепак с позывным "Редут" назначен новым главой ССО: что о нем известно

Военный в четвертом поколении

Бригадный генерал с огромным боевым опытом, Герой Украины, кавалер двух орденов Богдана Хмельницкого, бывший командир третьего полка специального назначения им. князя Святослава Храброго, офицер Командования Сил специальных операций, командир обороны Донецкого аэропорта и настоящий киборг. Все это об Александре Трепаке, которого сегодня, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим ССО.

Предыдущий глава Сил специальных операций Сергей Лупанчук был уволен. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Александр Трепак

Александр Трепак родился 15 сентября 1976 года в Виннице, в семье военнослужащего. Выбрал военную карьеру после окончания школы, таким образом поддержав семейную традицию, стал военным в четвертом поколении. Мечтал стать десантником, но поскольку аэромобильного факультета в то время в Украине не было, поступил в пехотное военное учебное заведение, образование получил в одесском училище. Во время офицерской службы занимал разные должности в разведывательных подразделениях Вооруженных Сил Украины и прослужил в нескольких видах разведки: военной, радиоразведке и информационной.

С 2008 проходил службу в рядах 3-го отдельного полка спецназначения, штаб которой расположен в Кропивницком, где стал командиром отряда специального назначения.

С апреля 2014 года Трепак принимал участие в Антитеррористической операции на востоке Украины. По воспоминаниям побратимов, он неоднократно проявлял мужество, героизм и умелое командование подчиненными.

В том же году, вместе с несколькими разведывательными группами, Александр Трепак отбыл в район города Бахмут, где совместно с подразделениями спецназначения, охранял Центр обеспечения бронетанковым вооружением и базу хранения стрелкового оружия в селе Парасковеевка (Бахмутский район) Донецкой области.

7 июня 2014 года вблизи города Бахмут группа спецназначения начала операцию по поиску и эвакуации тяжело раненого командира Центра обеспечения бронетанковым вооружением полковника Владимира Чобитко. Трепак во главе подгруппы из 8 бойцов захватил блокпост сепаратистов на въезде в город и в течение трех часов удерживал его, обеспечив коридор безопасности для доставки второй подгруппой командира Центра к месту эвакуации вертолетом.

Во время боя получил пулевое ранение в ногу, но от эвакуации отказался и в течение двух суток руководил отражением атак сепаратистов и русских наемников.

Сначала противник со стороны Горловки намеревался завладеть бронетехникой и стрелковым оружием, но спецназовцы, которые позже и составляли скелет защитников ДАПа, подготовились к приему незваных гостей, выставив посты и ловушки.

Штурмовать арсенал с боеприпасами боевики пытались при поддержке минометного огня и танка Т-64, однако бойцам удалось заглушить миномет и повредить вражескую технику.

За успешное выполнение этой задачи Александр Трепак получил воинское звание "полковник" и был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и именным огнестрельным оружием.

После лечения, уже полковником Трепак вернулся на войну. С 27 августа по 3 октября 2014 был старшим военным начальником по обороне территории Международного аэропорта "Донецк".

Трепак непосредственно руководил отражением всех попыток штурма и захвата аэропорта, во время которых было подбито 8 танков, один танк с незначительными повреждениями захвачен и эвакуирован, уничтожены более 270 боевиков, а в плен захвачены шестеро.

За этот период (с 27.08 по 03.10) герои выдержали 186 артиллерийских налетов и 35 атак пехоты с использованием тяжелой техники, подбили восемь танков, один захватили, уничтожили более 270 боевиков.

Неоднократно командиру приходилось лично участвовать в боевых столкновениях с террористами, поднимать "киборгов" в атаки, выбивать сепаратистов, захватывая при этом трофеи: ручные пулеметы, автоматы, огнеметы и гранаты.

Оборона Донецкого аэропорта

В ночь с 1 на 2 октября полковник Трепак вывел из аэропорта подразделения 93-й отдельной механизированной бригады, мужественно исполнивших свой долг. Донецкую крепость оставались защищать десантники 79-й аэромобильной бригады, рота охраны 3-го полка и добровольческие подразделения. Террористы попытались захватить старый терминал, однако "киборги" стойко удерживали оборону. В этом бою Трепак получил ранение от взрыва гранаты Ф-1 и был принудительно эвакуирован. Случилось это в начале октября.

Едва ли не сразу Трепак был представлен к очередной награде, и в октябре 2014-го награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени. В феврале 2015-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко присвоил Александру Трепаку звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Украинцам Александр Трепак стал известен после документальных фильмов "Киборги" и "Аэропорт".

11 мая 2015 года в Киеве на премьере фильма "Аэропорт" полковник Трепак сказал: "Я — никто без моих ребят. Именно солдаты делают своего командира. Они воспитывали меня в аэропорту и воспитывают сейчас — и на земле, и на небесах. Я хочу попросить прощения у тех шестнадцати ребят, которые погибли за время, пока я командовал обороной аэропорта".

Бои за Донецкий аэропорт

23 марта 2016 Трепак был назначен командиром Кировоградского 3-го полка спецназначения. Во время войны продолжил обучение, в июне 2017 окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, получил диплом магистра.

В конце 2020 года Александр Трепак покинул должность начальника 3-го полка спецназначения и был назначен начальником штаба – заместителем командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Украины. 9 мая 2024 года Указом президента Украины назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

Александр Трепак

О семье Трепака информации немного. Так, в фильме "Аэропорт" упоминаются его братья Алексей и Артем, которые на тот момент также были мобилизованы в армию. Сам Трепак лишь несколько слов говорил о своих двух сыновьях, которые втайне от родителей развешивали украинские флаги в тыловом городе.

Позывной Александра Трепака – Редут. Для тех, кто далек от военной терминологии, информируем: редут – старинное слово, им обозначали сомкнутое полевое укрепление с наружным рвом и бруствером, опорный пункт. Свой позывной Трепак получил на Востоке, во время обороны ДАПа, сообщает газета "Голос Украины".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Герегу командующим Силами поддержки ВСУ. Что о нем известно читайте в нашем материале.