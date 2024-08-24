Сырский получил новое звание: кого еще повысил Зеленский

Указы вышли днем ранее

В канун Дня Независимости, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему Украины Александру Сырскому воинское звание генерала. Также он повысил в ранге других военных.

"Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу — Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины", — говорится в Указе главы государства.

Кроме того, президент присвоил воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Анатолию Баргилевичу – начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Командующий Объединенными силами Андрей Гнатов получил звание генерал-майора (который был бригадным генералом).

Также звание генерал-майоров получили:

глава Администрации Государственной специальной службы транспорта Александр Яковец

начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Комаренко

командующий Сил логистики Вооруженных Сил Украины Владимир Карпенко

заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Горбатюк

Кроме того, звание бригадного генерала Зеленский присвоил начальнику аппарата СБУ Олегу Головашу (был полковником), начальнику Главного следственного управления СБУ Андрею Швецу (был полковником). А также это звание получил заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский (был полковником).

Как сообщал "Телеграф", 24 августа Зеленский подписал закон о запрещении деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Закон вступает в силу через 30 дней, но общинам УПЦ МП предоставляется 9 месяцев на разрыв связей с Русской православной церковью.