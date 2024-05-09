Зеленский сменил главу Сил специальных операций: назначен и еще один топ-военный

В Силах обороны Украины снова перестановки

Сегодня, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сил специальных операций Украины Сергея Лупанчука. Вместо него командующим ССО стал Александр Трепак.

Соответствующие указы были обнародованы на сайте главы государства. Лупанчук был снять с должности документом под номером 313. А уже 314 указом президента на его место был назначен полковник Александр Трепак.

Кроме того, указом 315 был назначен командующий Силами поддержки ВСУ. Им стал Дмитрий Герега.

Александр Трепак

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины, командир 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций. Герой Украины. Имеет позывной "Редут".

Родился 15 сентября 1976 года в семье военнослужащего.

После окончания школы в 1993 году избрал военную карьеру (военный в четвертом поколении).

Во время офицерской службы занимал различные должности в разведывательных подразделениях Вооруженных Сил Украины и прослужил в нескольких видах разведки: военной, радиоразведки и информационной.

С 2008 года проходил службу в рядах 3-го отдельного полка спец-назначения

Служил в АТО

С апреля 2014 года, неоднократно проявлял мужество, героизм и умелое командование подчиненными военнослужащими.

7 июня 2014 близ города Бахмут группа специального назначения начала операцию по поиску и эвакуации тяжело раненного командира Центра обеспечения бронетанковым вооружением полковника Владимира Чобитка. Александр Трепак во главе подгруппы по 8 бойцов захватил блокпост террористов на въезде в город и в течение трех часов удерживал его, обеспечив коридор безопасности для доставки второй подгруппой командира Центра к месту эвакуации вертолетом. Во время боя получил пулевое ранение в ногу, но от эвакуации отказался и в течение двух суток руководил отражением атак террористов на Центральную артиллерийскую базу вооружения. За успешное выполнение этой задачи Александр Трепак получил воинское звание "полковник" и был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и именным огнестрельным оружием.

После лечения в госпитале, с 27 августа по 3 октября 2014 был старшим военным начальником по обороне территории Международного аэропорта "Донецк". Лично организовал контрдиверсионную и контрзасадную работу в окрестностях аэропорта, что сделало невозможным попытки противника перекрыть пути снабжения защитникам аэропорта продуктов и боеприпасов.

23 марта 2016 назначен командиром Кировоградского 3-го полка спец-назначения.

Во время войны продолжил учебу, в июне 2017 окончил Национальный университет обороны Украины, получил диплом магистра.

Дмитрий Герега

в 2007–2008 годах занимал должность командира 12-го инженерного полка оперативного командования "Север";

в г. Житомир был в должности начальника отдела оперативного обеспечения 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Украины;

в г. Чернигов был в должности начальника управления Сил поддержки оперативного командования "Север";

С 2014 участвовал в боевых действиях в АТО. Под его руководством были осуществлены мероприятия по инженерному обеспечению действий подразделений 8-го армейского корпуса в районе проведения боевых действий.

Неоднократно привлекался для выполнения задач в рамках операции Объединенных Сил на территории Донецкой и Луганской областей;

Приказом Министра обороны Украины от 09 августа 2021 года Дмитрий Герега был назначен Командующим Сил Поддержки Вооруженных Сил Украины.

4 марта 2024 года освобожден от обязанностей Указом Президента Украины

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский устроил масштабные перестановки в СБУ.