Укр

Зеленский сменил главу Сил специальных операций: назначен и еще один топ-военный

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Александр Трепак (слева) и Дмитрий Герега Новость обновлена 09 мая 2024, 14:17
Александр Трепак (слева) и Дмитрий Герега

В Силах обороны Украины снова перестановки

Сегодня, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сил специальных операций Украины Сергея Лупанчука. Вместо него командующим ССО стал Александр Трепак.

Соответствующие указы были обнародованы на сайте главы государства. Лупанчук был снять с должности документом под номером 313. А уже 314 указом президента на его место был назначен полковник Александр Трепак.

Кроме того, указом 315 был назначен командующий Силами поддержки ВСУ. Им стал Дмитрий Герега.

Александр Трепак

  • Бригадный генерал Вооруженных сил Украины, командир 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций. Герой Украины. Имеет позывной "Редут".
  • Родился 15 сентября 1976 года в семье военнослужащего.
  • После окончания школы в 1993 году избрал военную карьеру (военный в четвертом поколении).
  • Во время офицерской службы занимал различные должности в разведывательных подразделениях Вооруженных Сил Украины и прослужил в нескольких видах разведки: военной, радиоразведки и информационной.
  • С 2008 года проходил службу в рядах 3-го отдельного полка спец-назначения
  • Служил в АТО
  • С апреля 2014 года, неоднократно проявлял мужество, героизм и умелое командование подчиненными военнослужащими.
  • 7 июня 2014 близ города Бахмут группа специального назначения начала операцию по поиску и эвакуации тяжело раненного командира Центра обеспечения бронетанковым вооружением полковника Владимира Чобитка. Александр Трепак во главе подгруппы по 8 бойцов захватил блокпост террористов на въезде в город и в течение трех часов удерживал его, обеспечив коридор безопасности для доставки второй подгруппой командира Центра к месту эвакуации вертолетом. Во время боя получил пулевое ранение в ногу, но от эвакуации отказался и в течение двух суток руководил отражением атак террористов на Центральную артиллерийскую базу вооружения. За успешное выполнение этой задачи Александр Трепак получил воинское звание "полковник" и был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и именным огнестрельным оружием.
  • После лечения в госпитале, с 27 августа по 3 октября 2014 был старшим военным начальником по обороне территории Международного аэропорта "Донецк". Лично организовал контрдиверсионную и контрзасадную работу в окрестностях аэропорта, что сделало невозможным попытки противника перекрыть пути снабжения защитникам аэропорта продуктов и боеприпасов.
  • 23 марта 2016 назначен командиром Кировоградского 3-го полка спец-назначения.
  • Во время войны продолжил учебу, в июне 2017 окончил Национальный университет обороны Украины, получил диплом магистра.

Дмитрий Герега

  • в 2007–2008 годах занимал должность командира 12-го инженерного полка оперативного командования "Север";
  • в г. Житомир был в должности начальника отдела оперативного обеспечения 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Украины;
  • в г. Чернигов был в должности начальника управления Сил поддержки оперативного командования "Север";
  • С 2014 участвовал в боевых действиях в АТО. Под его руководством были осуществлены мероприятия по инженерному обеспечению действий подразделений 8-го армейского корпуса в районе проведения боевых действий.
  • Неоднократно привлекался для выполнения задач в рамках операции Объединенных Сил на территории Донецкой и Луганской областей;
  • Приказом Министра обороны Украины от 09 августа 2021 года Дмитрий Герега был назначен Командующим Сил Поддержки Вооруженных Сил Украины.
  • 4 марта 2024 года освобожден от обязанностей Указом Президента Украины

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский устроил масштабные перестановки в СБУ.

Теги:
#Украина #Владимир Зеленский #ВСУ #Силы обороны