Зеленский уволил командующего Воздушными силами после скандала с F-16

Президент прокомментировал свое решение и подчеркнул, что командиры должны беречь своих подчиненных

После крушения самолет F-16 президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил Украины. Временно исполняющим обязанности командующего Воздушными Силами стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Соответствующий указ № 600/2024 опубликован 30 августа на сайте Офиса президента Украины. Известно, что Кривоножко сейчас является командующим воздушным командованием "Центр" ВС ВСУ, передает "Киев 24".

"Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины", — сказано в документе.

Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил о своем решении. Он отметил, что решение об увольнении Олещука было принято сегодня на Ставке Верховного Главнокомандующего после очередной российской атаки на Харьков.

"Я решил заменить командующего Воздушных сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины – для результата. И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", — сказал президент.

Генерал-лейтенант Николай Олещук возглавил Воздушные силы Украины 9 августа 2021 года. До этого с 2016 по 2021 год он был начальником штаба — первым заместителем командира новосформированного Воздушного командования "Восток". Также занимал должность заместителя начальника штаба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в 2012-2016 годах.

Николай Олещук

Анатолий Кривоножко

Напомним, что 29 августа стало известно о крушении первого истребителя F-16 в Украине. В Воздушных Силах заявили, что начато расследование и причины падения самолета будут установлены. Иностранны СМИ сообщили, что истребитель разбился 26 августа во время массированной атаки РФ, но сбил его не врага. Не исключена ошибка пилота или даже "дружественный огонь".

За штурвалом самолета был пилот Алексей Месь с позывным "Мунфиш". В четверг, 29 августа его провели в последний путь.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в США отреагировали на потерю Украиной F-16. Помощь Киеву в расследовании инцидента не оказывают.