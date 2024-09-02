В Украине прошел благотворительный конкурс для детей Dity.Help Music (фото)

На нем присутствовали известные звезды

Команда фестиваля "Черноморские Игры" совместно с благотворительной платформой Dity.Help, музыкальным каналом М1 и Наше Радио провела вокальный конкурс Dity.Help Music среди детей от 6 до 16 лет включительно.

499 заявок поступило на участие в конкурсе Dity.Help Music от юных вокалистов со всей страны, в том числе и от детей, которые были вынуждены покинуть родные дома и стали внутренне перемещенными лицами или беженцами.

Конкурс прошел в три этапа: два отборочных тура онлайн и финал с живым прослушиванием в студии музыкального канала М1. С учетом ситуации безопасности проект реализовывался в формате телевизионных съемок.

"Важно, что юные певческие таланты Украины получили возможность встретиться, пообщаться и набраться бесценного опыта работы с профессионалами и участия в телевизионных съемках. Это точно большой плюс для их творческого развития и незабываемые эмоции на долгие годы. Благодарен команде проекта, жюри, артистам и партнерам за внимание к детям и их поддержку. Благодарю наших детей и их родителей за то, что вы и продолжаете заниматься творчеством в это нелегкое время. Низкий поклон ВСУ за возможность работать и делать добрые дела. Наше движение "Для детей ради будущего" продолжается. И мы верим, что в скором будущем вернем большой детский праздник "Черноморские Игры" и проведем его под мирным небом, на берегу родного Черного моря в украинском Скадовске", — отметил меценат проекта, основатель Таврического Фонда Николай Баграев.

В жюри конкурса вошли ведущие специалисты музыкальной индустрии Украины и известные артисты: один из родоначальников фестиваля "Черноморские Игры" Валентин Коваль, генеральная продюсер телеканалов М1 и М2 Натела Чхартишвили-Зацаринна, генеральный продюсер ТАВР Медиа Виталий артистка Украины Тоня Матвиенко, преподавательница вокала — Елена Савинова, автор песен, исполнительница, фронтвумен группы The HARDKISS — Юлия Санина, продюсер Тавр Рекордс — Валерий Сасковец, певица, композитор, артистка — TARABAROVA.

В итоге по решению жюри победителями конкурса Dity.Help Music стали: Дарья Зубрицкая (пгт. Чинадиево, Закарпатская обл., номинация "Вокалистки, вокалисты, дуэты, группы 6-10 лет"), Артем Котенко (г. Ахтырка, номинация "Вокалистки", вокалисты, дуэты, группы 11-13 лет"), Анна Ткач (г. Луцк, номинация "Вокалисты, вокалисты, дуэты, группы 14-16 лет"), Народный художественный коллектив "Вокальный ансамбль "Спивограй" (г. Белая Церковь, номинация "Современное фольклорное исполнение"), Анна Дойна (г. Киев, номинация "Авторская песня").

Победители получили песню под ключ, с которой они смогут мощно стартовать на большой сцене. Треки для победителей спродюсируют украинский музыкальный HUB TAVR Records.

Dity.Help Music 2024 поддержали как недавние юные конкурсанты, так и топовые артисты современной украинской музыки: Victoria Niro, Виталина Цимбалюк, DANIELA SHAPOCHNIKOVA, MASHA DANILOVA, 7TEEN’s, София Егорова, Olena Usenko, Рухан PARFENIUK, СолоХа, Lida Lee, OKS feat KRYLATA, Wellboy, DIBROVA и Елена Тополя, ZLATA OGNEVICH, TARABAROVA, Мария Бурмака, Тоня Матвиенко, DOMIY, Оля Полякова, МЯТА, KOLA, MONATIK, Julia Sanina. Мероприятия Dity Help. Music провели Галина Завойская, Денис Жупник и Андрей Черновол.

Трансляция гала-концерта проекта состоялась 1 сентября в эфире телемарафона "Единые новости". Телеэфиры благотворительного проекта Dity.Help Music будут показаны: