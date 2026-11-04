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Иран снова угрожает ударом по Украине: куда могут долететь ракеты Тегерана

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Угрозы звучали в эфире государственного телеканала Ирана Новость обновлена 04 ноября 2026, 23:25
Угрозы звучали в эфире государственного телеканала Ирана. Фото Коллаж "Телеграфа"

Иранские ракеты могут быть опасны

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В Иране заявляют, что могут нанести удары по Украине, если США снова будут атаковать их. Среди вероятных целей называются Киев, Львов и Одесса.

В сети распространяют информацию о том, что иранский государственный телеканал IRINN во время эфира показал карту Европы. На ней украинские города обозначены возможными целями ракетных ударов в случае новых атак США на Исламскую Республику. Но может ли Иран прибегнуть к подобным эскалационным шагам и стоит ли Украине опасаться иранских ракет?

По данным издания Defense Express, у Ирана есть дальнобойные баллистические ракеты. Они могут достичь американских баз в Болгарии и Румынии, а также территорий Украины и Молдовы.

В эфире государственного вещателя Ирана начали угрожать ударом по Европе и Украине
В эфире государственного вещателя Ирана начали угрожать ударом по Европе и Украине. Фото Скриншот

Какими ракетами владеет Иран

Самой дальнобойной иранской ракетой считают жидкотопливную Khorramshahr (Хорамшахр), названную в честь города Хорремшехр. Это баллистическая ракета средней дальности, которую Иран испытал в январе 2017 года. Заявленная масса боевой части – 1800 кг, дальность – 2000 км. Вероятно, с более легкой боеголовкой ракета сможет пролететь до 3000 км.

Баллистическая ракета Khorramshahr-4
Баллистическая ракета Khorramshahr-4. Фото Википедия
Баллистическая ракета Khorramshahr-4 во время парада в Тегеране.
Баллистическая ракета Khorramshahr-4 во время парада в Тегеране. Фото Википедия

Боевые части других баллистических ракет – Emad, Ghadr и Sejjil – весят от 750 до 850 кг. Их дальность составляет от 1700 до 2000 км, соответственно.

Баллистическая ракета Ghadr перед испытательным пуском
Баллистическая ракета Ghadr перед испытательным пуском

Куда могут "дотянуться" иранские ракеты

С северо-запада Ирана баллистические ракеты средней дальности могут достичь американских военных баз в Греции, Болгарии и Румынии, а также Украины и Молдовы. Если Khorramshahr действительно имеет заявленные характеристики и преодолевает 3000 км, под ударом может оказаться значительная часть Европы, в том числе Германия, включая Берлин, и Италия с Римом.

Радиус дальности иранских ракет
Радиус дальности иранских ракет. Карта Defense Express

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американский пропагандист Такер Карлсон заявил, что администрация Дональда Трампа может нанести ядерный удар по Ирану.

Теги:
#Украина #США #Иран #Ракеты #Удары