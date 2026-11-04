Иран снова угрожает ударом по Украине: куда могут долететь ракеты Тегерана

Иранские ракеты могут быть опасны

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В Иране заявляют, что могут нанести удары по Украине, если США снова будут атаковать их. Среди вероятных целей называются Киев, Львов и Одесса.

В сети распространяют информацию о том, что иранский государственный телеканал IRINN во время эфира показал карту Европы. На ней украинские города обозначены возможными целями ракетных ударов в случае новых атак США на Исламскую Республику. Но может ли Иран прибегнуть к подобным эскалационным шагам и стоит ли Украине опасаться иранских ракет?

По данным издания Defense Express, у Ирана есть дальнобойные баллистические ракеты. Они могут достичь американских баз в Болгарии и Румынии, а также территорий Украины и Молдовы.

В эфире государственного вещателя Ирана начали угрожать ударом по Европе и Украине. Фото Скриншот

Какими ракетами владеет Иран

Самой дальнобойной иранской ракетой считают жидкотопливную Khorramshahr (Хорамшахр), названную в честь города Хорремшехр. Это баллистическая ракета средней дальности, которую Иран испытал в январе 2017 года. Заявленная масса боевой части – 1800 кг, дальность – 2000 км. Вероятно, с более легкой боеголовкой ракета сможет пролететь до 3000 км.

Баллистическая ракета Khorramshahr-4. Фото Википедия

Баллистическая ракета Khorramshahr-4 во время парада в Тегеране. Фото Википедия

Боевые части других баллистических ракет – Emad, Ghadr и Sejjil – весят от 750 до 850 кг. Их дальность составляет от 1700 до 2000 км, соответственно.

Баллистическая ракета Ghadr перед испытательным пуском

Куда могут "дотянуться" иранские ракеты

С северо-запада Ирана баллистические ракеты средней дальности могут достичь американских военных баз в Греции, Болгарии и Румынии, а также Украины и Молдовы. Если Khorramshahr действительно имеет заявленные характеристики и преодолевает 3000 км, под ударом может оказаться значительная часть Европы, в том числе Германия, включая Берлин, и Италия с Римом.

Радиус дальности иранских ракет. Карта Defense Express

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американский пропагандист Такер Карлсон заявил, что администрация Дональда Трампа может нанести ядерный удар по Ирану.