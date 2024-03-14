В России опять пылает: в Твери горит многоэтажка (фото и видео)

Здание на Бурашевском шоссе полностью охвачено огнём

В четверг, 14 марта, в российском городе Тверь вспыхнул мощный пожар. Здание на Бурашевском шоссе полностью охвачено огнём.

Горит недостроенная жилая высотка. Об этом сообщает SHOT в Telegram.

Причиной ЧП мог стать вспыхнувший битум или строительная сетка, пишут местные СМИ. На месте работают экстренные службы. Пострадавших нет.

Пожар произошел на стройплощадке в микрорайоне Южный-Д. Местные жители заметили большой столб черного дыма, который виден из разных районов города.

Пользователи соцсетей утверждают, что горит долгострой ЖК "Атмосфера" застройщика "Иллидиум". Очевидцы делятся фотографиями происходящего в соцсетях.

По состоянию на 12:24 удалось локализовать возгорание.

Ранее "Телеграф" писал, что в России после ночи масштабных пожаров на предприятиях утро 12 марта выдалось таким же "горячим". На этот раз полыхает в Санкт-Петербурге. По их данным, возгорание вспыхнуло прямо через дорогу от Южной ТЭЦ. Там якобы горит складское двухэтажное здание.