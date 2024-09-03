Готовьте зонтики: где в ближайшие дни будут дожди и принесут ли они прохладу

В некоторых областях пройдет гроза

В Украину идет желанная осенняя прохлада и дожди. Уже с 3 сентября и почти к концу недели отметка температуры днем достигнет +25°С.

Согласно данным Укргидрометцентра, осадки ожидаются на востоке, юге и центральной части страны.

Погода 4 сентября

В среду на востоке страны днем будет до +27°С, а ночью столбик термометра опустится до +20°С. Возможен небольшой ливень, который начнется утром и к обеду должен закончиться. На юге страны прогнозируется гроза и с большими осадками. Днем будет до +27°С, ночью от +18°С. Запад страны осадки и грозы минуют, но в этих регионах будет немного прохладнее. Так, ночью термометр покажет до +18°С, а днем +28°С. На севере страны и в Киеве прогнозируется до +28°С и без осадков. Порывы ветра 4 сентября составят 5-10 м/с.

Погода 5 сентября

В четверг на востоке страны продолжат проливаться дожди с возможными грозами. Но это не принесет значительную прохладу, ведь днем будет до +27°С, а ночью до 20°С. Такие же температурные границы ожидают и юг страны, однако здесь дожди и грозы будут сильнее. Осадки прогнозируются и в центральной части страны, где отметка термометра составит +28°С. На севере и западе страны дожди не обещают. Температура в западных областях будет колебаться от +24 до +26°С, в центральных до +28°С. Порывы ветра 5 сентября составят 5-10 м/с.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине существенно похолодает и долго ли будет держаться летняя жара.