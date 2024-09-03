З Білої Церкви у Київ — через Бориспіль. Чому посилки "Укрпошти" мандрують без причини

Ті, хто зекономив на доставці, чекають тиждень, навіть якщо живуть у сусідніх містах

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта", який анонсував нову послугу для громадян України за кордоном, здивував строками доставки посилки всередині країни. Співробітник "Телеграфу" Ігор Тимофеєв тиждень спостерігав за подорожами замовлених ним в інтернеті чавунків між сортувальними центрами у межах столичного регіону.

Можливо, причина була у "стандартному тарифі". Адже за швидкість потрібно доплачувати, а в іншому разі доведеться дивитися на трекер і спостерігати, як важку посилку перекидають із правого берега Дніпра на лівий, відправляють під Бориспіль і назад у Київ. Розповідаємо про це детальніше:

Посилка чотири дні лежала під Борисполем

Інтернет-магазин надіслав чавунки з Білої Церкви, місто призначення — Київ. Зазвичай, такі відправлення у інших операторів надходять за день. Але цього разу щось пішло не так і 70 кілометрів шляху замовлення долало більше тижня — з 5 по 12 серпня.

Тижневе тревел-шоу чавунних каструль

Спочатку з відділення відправника посилка надійшла на сортувальний центр у Білій Церкві, а далі протягом дня вже опинилася у сортувальному центрі на Правому березі у Києві. Однак наступного дня почалися дива, коли з’ясувалося, що 7 серпня відправлення опинилося у селі Дударків Бориспільського району, де пролежало чотири дні. І лише 12 серпня посилка знову була у Києві.

При цьому відправлення знову трохи помандрувало між сортувальними центрами на різних берегах Дніпра.

Тижневе тревел-шоу чавунних каструль

Журналіст звернувся у колцентр "Укрпошти" із резонним запитанням: чому посилка лежала під Борисполем, адже це досить далеко як від відправника, так і від отримувача. Виявилося, що у Дударкові національний поштовий оператор має додатковий сортувальний центр, який начебто "розвантажує" столичні відділення і тримає у себе частину відправлень.

Втім, як "розвантаження" ув’язується з неодноразовими перевезеннями важкої посилки між сортувальними центрами — запитання риторичне. Однак на гарячій лінії "Укрпошти" сказали, що не відповідають за логістику.

Так, посилка була не терміновою, але швидкість її доставки співмірна неквапливою прогулянкою пішохода. Стандартний тариф передбачає доставку відправлень протягом 4-6 днів, у противному разі — за швидкість потрібно доплачувати. Не доплатив — спостерігаєш тижневе тревел-шоу чавунних каструль.

Цікаво, що замовивши інший товар із доставкою "Укрпошти" з Одеси в Київ, співробітник "Телеграфу" отримав посилку вже наступного дня. Значить, можуть, коли хочуть!

"Телеграф" надіслав поштовому оператору запит з проханням роз’яснити такий збій із доставкою посилки. В "Укрпошті" відреагували дуже оперативно і… попросили відправити запит на іншу електронну адресу або в їхній чат-бот Telegram. Що й було зроблено редакцією. Однак минуло кілька тижнів, передбачених законом, а "Укрпошта" досі мовчить. Мабуть, наш запит також опинився на "перетримці" у селі Дудариків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Укрпошта" змінила правила оплати за посилки.