"Укрпочта" выставит "ничейные" посылки на аукцион: мнение сети разделилось

Подобный подход практикуется многими операторами

Украинский национальный почтовый оператор "Укрпочта" выставит незатребованные посылки на аукцион. Речь идет о тех посылках, которые шесть месяцев лежали на складах и не были забраны ни клиентом, ни отправителем.

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", аналогичный подход практикуют другие почтовые операторы в разных странах мира. Среди них Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail и многие другие.

В сообщении отмечается, что если получатель не забрал посылку в течение двух недель, то она отправляется обратно отправителю. Однако если и отправитель отказался ее забирать, то она попадает на склад, где может находиться до полугода.

Если ранее такие посылки просто уничтожались, то теперь их можно будет приобрести на аукционе.

"Начальная цена за каждую невостребованную посылку составляет десять гривен. Посылки объединены в паллеты, содержащие до 100 единиц и продаются как один лот. Лоты будут формироваться рандомно, а все посылки будут продаваться нераспакованными с удалением адресной информации. Ни компания, ни потенциальные покупатели к оглашению результатов аукциона не будут знать, что они содержат", — сказано в сообщении.

Отмечается также, что сотрудники компании к аукциону допущены не будут. Продажа будет проводиться через Prozorro.

Вместе с тем пользователи сети отнеслись к идее неоднозначно. Часть пользователей отметила, что с этого можно сделать целое шоу с покупкой и открытием посылок на аукционе, а другие поинтересовались судьбой посылок, которые потерялись и не пришли получателю.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Укрпочта выставила на продажу 531 неисправный автомобиль, который продолжает висеть на балансе компании и натолкнулась на критику.