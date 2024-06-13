Фигурант дела о сливе данных НАБУ Голик уехал из Украины: что говорят в ГПСУ и правоохранительных органах

Сейчас он будто бы находится в одной из европейских стран

Фигурант дела о сливе данных НАБУ Юрий Голик уехал из Украины со справкой об инвалидности. Сейчас он находится в Австрии.

Консультант Офиса президента уехал из страны через систему "Шлях". Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Юрий Голик уехал из Украины

"Голик уехал через систему "Шлях" со справкой об инвалидности и находится в Австрии", — утверждает собеседник издания.

В НАБУ сообщили журналистам ZN.UA, что не имеют прямого доступа к системе "Путь". Сейчас они проверяют подлинность этой информации через оперативные каналы.

По данным "Телеграфа", НАБУ является одним из субъектов системы "Аркан", позволяющей проверить пересечение границы лицом. Для этого не требуется доступ к "Шляху".

Редакция "Телеграфа" направила запрос в ГПСУ относительно возможного выезда Голика из Украины. Спикер пограничной службы Андрей Демченко сказал, что ГПСУ не в праве разглашать информацию о пересечении границы гражданами. Он подчеркнул, что пропуск лиц происходит исключительно согласно нормам законодательства.

"Государственная пограничная служба Украины не в праве разглашать информацию о пересечении границы гражданами. Могу еще раз отметить, что во время мер пограничного контроля пропуск лиц происходит исключительно по нормам законодательства, в т.ч. правилам, действующим на время военного положения", — ответил Демченко.

Источник "Телеграфа" в правоохранительных органах утверждает, что следствие не устанавливало ограничений на пересечение границы для Юрия Голика.

"В отношении данного лица следствием не было установлено ограничений на выезд из Украины, которые запрещали ему покидать пределы государства и действовали на границе", — сообщает источник в правоохранительных органах.

Правоохранительные органы, проводящие расследование, имеют все законные механизмы, чтобы ограничить фигурантов дела в выезде за границу. Если этого запрета нет, то человек может выехать из Украины, если у него есть документы, подтверждающие право на пересечение границы.

Что известно о деле Голика

Предприниматель и консультант Офиса президента является фигурантом дела Резниченко/Голика о выигранных ООО "Стройинвест инжиниринг" тендерах на сумму свыше 1,5 млрд гривен. Эти средства были выделены на ремонт дорог в Днепропетровской области уже во время полномасштабной войны.

Как пишет ZN.UA, неделю назад по делу Голика произвели обыск автомобиля главного фигуранта дела Валентина Резниченко. Подробности обыска неизвестны.

Ранее у Голика в телефоне обнаружили скрины сообщений и секретных документов НАБУ по его делу. В сливе подозревают одного из топ-чиновников Бюро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о Юрии Голике и какие новые факты дела о сливе данных НАБУ нашли журналисты-расследователи. Об этом идет речь в выпуске Bihus.info.