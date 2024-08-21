Уже началось? В России масштабный сбой в работе интернета, легло множество сервисов

В настоящее время не работают, по меньшей мере, два десятка приложений и сервисов

В среду, 21 августа, в России произошел масштабный сбой. Лег почти весь интернет. Большинство популярных сервисов, таких как Telegram, WhatsApp, Steam, Wikipedia и Яндекс, работают только через VPN.

Об этом сообщает платформа 4pda. Сначала пользователи сети увидели сбои в работе Telegram и WhatsApp.

"Судя по данным сайта Downdetector, проблемы с доступом к мессенджерам одновременно начались 21 августа в 14:00 по московскому времени. Судя по всему, сбои наблюдаются только на территории России, а соответствующие сообщения поступают от пользователей из разных регионов", — говорится на сайте.

В то же время, издание "Униан" сообщило о том, что проблемы не только с двумя популярнейшими мессенджерами. Некоторые пользователи имеют проблемы с доступом к Discord, Steam, Twitch, Ростелекому и ряду других сервисов и приложений.

Не работают отмеченные сервисы и приложения

Примечательно, что упал даже сервис, который и отслеживает все эти сбои.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что по всему миру произошел масштабный сбой в работе Telegram. Последствия этого сбоя были заметны не только в Украине, но и далеко за ее пределами.