Второй Саммит мира может остановить войну: у Зеленского рассказали, кто сыграет ключевую роль

Для Украины важно участие КНР в саммите

Следующий украинский саммит мира может помочь закончить войну. Украине нужно как можно скорее остановить боевые действия.

Об этом в интервью Bloomberg заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он рассказал, что мероприятие состоится в стране так называемого Глобального Юга, предположительно на Ближнем Востоке, чтобы продемонстрировать единство мира на фоне попыток России разъединить его.

"Самое важное ожидание от второго саммита — это формирование основных предпосылок для прекращения боевых действий. Нам нужно как можно скорее закончить эту войну, чтобы добиться справедливого мира", — подчеркнул он.

Ермак отметил, что для Украины крайне важно обеспечить участие Китая в следующем саммите. По его словам, КНР является "великим игроком, действительно способным влиять на Россию".

Напомним, Украина планирует созвать второй Глобальный саммит мира до того, как в США пройдут президентские выборы. При этом второй саммит планируется проводить с участием представителей России. Однако позже стало известно, что в Кремле отказались от участия в глобальной конференции. Там заявили, что в слухах о приглашении представителя России увидели якобы ультиматум.

Ранее "Телеграф" писал, что с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей света. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращение всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 присутствующих государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".